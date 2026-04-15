Смена власти в Будапеште: в Politico рассказали, что означает победа Мадьяра для Украины

Известно, что этот политик никогда не высказывал антиукраинских взглядов.

Украина выразила облегчение после политических перемен в Будапеште, однако такое чувство, вероятно, продлится недолго, пишет Politico.

Несмотря на поражение Виктора Орбана от Петера Мадьяра на национальных выборах в Венгрии, украинские чиновники не питают иллюзий относительно того, что обе страны сразу станут союзниками после многих лет ухудшения отношений.

"Победа Мадьяра стала явным поражением для Москвы, которая годами поддерживала Орбана, и была воспринята в Киеве как знак того, что 90 млрд евро средств ЕС, заблокированных Будапештом, наконец-то могут быть разблокированы. Но когда речь заходит о поиске общего языка с новым правительством Венгрии, Киев ожидает долгий и медленный путь", - объясняют в материале.

Позиция Мадьяра в отношении Украины

Известно, что Мадьяр никогда не высказывал антиукраинских взглядов. Наоборот, он поддерживал гуманитарную помощь Киеву с начала полномасштабной войны РФ в 2022 году и заявлял, что Россия является агрессором.

"Все в Венгрии знают, что Украина является жертвой этой войны", - сказал Мадьяр на пресс-конференции в понедельник, добавив, что никто не имеет права решать условия мира от имени граждан Украины.

В то же время он выступил против ускоренного вступления Украины в ЕС и заявил, что Венгрия не будет участвовать в финансировании кредита ЕС для Киева на сумму 90 млрд евро.

Тогда чего Киев может ожидать от новой власти в Будапеште?

В частности, председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко говорит, что избрание Мадьяра "является возможностью открыть новую главу в наших отношениях с Венгрией", поскольку эти результаты означают "стратегическое поражение для Кремля, который рассчитывал на создание в ЕС антиукраинской коалиции во главе с Орбаном".

Однако, как пишет Politico, все будет не так гладко.

"Во-первых, хорошая новость для Киева и Брюсселя: Мадьяр дал понять, что не будет блокировать кредит ЕС для Украины на сумму 90 млрд евро, который с начала года был заморожен Орбаном в Европейском совете - хотя Венгрия все равно не будет участвовать в этой кредитной линии", - добавили в материале.

В то же время ремонт нефтепровода "Дружба", по которому ранее транспортировалась российская нефть через Украину в Венгрию и Словакию, может оказаться более сложным вопросом.

В Украине отмечали, что этот важный трубопровод был значительно поврежден в январе в результате российской атаки, однако Орбан настаивал, что он работает и что Зеленский специально перекрывает поставки российской нефти, чтобы шантажировать Венгрию. Президент Украины опроверг такое обвинение, но пообещал ЕС, что в скором времени трубопровод будет отремонтирован, если кредит в размере 90 млрд евро разблокируют.

"Это обещание, в свою очередь, открывает еще один "ящик Пандоры". Украинская общественность (и сам Зеленский) выступает против возобновления поставок российской нефти, что пополнило бы финансы Кремля. Между тем Мадьяр заявляет, что Венгрия "еще некоторое время" будет полагаться на российскую нефть и газ", - подчеркнули в Politico.

Также Украина может попытаться вернуть 35 млн евро наличными и 9 кг золота, которые венгерские власти изъяли в марте у инкассаторов украинского "Ощадбанка".

"Мы надеемся, что последние политические события в Венгрии позволят нам вернуть вопрос о наших незаконно задержанных средствах", - заявил Юрий Кацион, председатель правления "Ощадбанка".

На данный момент Мадьяр не прокомментировал этот случай.

Ранее Мадьяр рассказал, когда Орбан одобрит кредит ЕС для Украины. По его словам, это будет сделано, как только возобновится поставка нефти по трубопроводу "Дружба".

По словам будущего премьер-министра Венгрии, его страна не будет препятствовать Киеву в получении 90 млрд евро, однако все равно откажется от финансового участия в предоставлении кредита.

Также политик ответил, планирует ли он звонить Путину. Он отметил, что в случае возможного разговора с Путиным он скажет ему, чтобы тот прекратил войну против Украины.

"Думаю, Путин не послушает моего совета, но я надеюсь, он будет вынужден прекратить эту войну", - сказал Мадьяр.

