У США нет времени на Украину: Зеленский назвал причину

Украинский лидер подчеркнул, насколько важно давление США на Россию.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление по поводу негативного влияния ирано-иракской войны на мирные усилия и поставки оружия в страну. Об этом пишет welt.

Говоря о двух американских переговорщиках Джареде Кушнере и Стиве Виткоффе, он заявил: "Они постоянно контактируют с Ираном и у них нет времени на Украину".

Зеленский предложил помощь в ситуации с Ормузским проливом.

"Ормузский пролив закрыт, и мы хотим его открыть. У нас уже есть опыт в этом вопросе, например, с закрытием Черного моря. Но Америка нас об этом еще не просила", - сказал он.

По его словам, у США более конструктивная дипломатия с Россией, чем с европейцами.

"В трехсторонних переговорах европейским странам трудно найти место. Это важно, но сложно. И я не вижу никаких сигналов от США о том, что они этого хотят", - отметил Зеленский.

В ответ на вопрос о позиции Трампа по Украине он сказал:

"У меня такое чувство, что он с самого начала говорил, что будет занимать промежуточную позицию. Это показывает, что он не на моей стороне и не на стороне России".

Украинский лидер также подчеркнул, насколько важно давление США на Россию, и согласился с оценкой, что Трамп - единственный, кого боится Путин.

"Если США не будут оказывать давление на Россию, то она больше не будет бояться", - пояснил Зеленский.

Он утверждает, что Германия сегодня помогает Украине больше, чем США.

"Германия, безусловно, является крупнейшим стратегическим партнером в Европе", - добавил президент.

Война в Иране - последние новости

Сегодня Трамп заявил, что навсегда открывает Ормузский пролив.

"Китай очень рад, что я навсегда открываю Ормузский пролив. Я делаю это также ради них - и ради всего мира", - написал президент США.

Также, по словам Трампа, Китай согласился не поставлять оружие Ирану.

