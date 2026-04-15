Россияне начали 'мангалить' субмарины в Балтийском море: эксперты объяснили, что с этим не так

По их словам, вероятно, эти "мангалы" должны защищать зону, в которой расположены различные выдвижные устройства,

В сети появились новые фотографии российских дизель-электрических подводных лодок проекта 06363 "Можайск" (Б-608) и проекта 877ЭКМ "Дмитров" (Б-806), которые были замечены на военно-морской базе Кронштадт.

Как пишет "Дифенс Экспресс", на этих новых фотографиях на обеих подводных лодках можно заметить новые крайне интересные и странные модернизации.

По мнению аналитиков, они направлены на то, чтобы хоть как-то улучшить защиту своих подводных лодок от ударов украинских беспилотников, которые теперь охотятся на российский флот и в Балтийском море.

На новых фотографиях можно заметить, что сверху на надстройке были установлены решетчатые экраны, так называемые "мангалы", которые выглядят несколько забавно в контексте их установки на подводную лодку.

По словам экспертов, вероятно, эти "мангалы" должны защищать зону, где расположены различные выдвижные устройства, такие как перископы, антенны, шноркель и т. д.:

"При удачном попадании в эту зону можно вывести из строя все эти чувствительные выдвижные устройства, которые критически необходимы для полноценного функционирования всей подводной лодки. Поэтому даже небольшого беспилотника должно хватить, чтобы надолго вывести из строя всю субмарину".

Они отмечают, что такой "мангал" может помочь только от небольших беспилотников, типа FPV-дронов, но никак не от дальнобойных беспилотников, которые имеют боевую часть весом в несколько десятков килограмм. Также остается под вопросом, не будет ли он мешать выдвижным устройствам разворачиваться.

Интересно, что кроме "мангалов" на новых фотографиях можно заметить установленный пулемет, вероятно НСВ "Утес" калибра 12,7 мм. Также на надстройке был установлен прожектор. Очевидно, они нужны для самозащиты подводной лодки от украинских беспилотников.

Недавно атомная подводная лодка "Казань" провела стрельбу сверхзвуковой универсальной противокорабельной ракетой "Оникс". По словам россиян, стрельба велась из подводного положения по морской цели, которая выполняла роль корабля условного противника и находилась на расстоянии до 300 км. Кремлевское Минобороны отмечает, что боевая часть ракеты поразила морскую мишень.

