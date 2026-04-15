'Извне' подходит к концу: что известно о финале сериала

Известный американский сериал "Извне" приближается к своему завершению. Продюсеры сериала подтвердили, что история получит еще два сезона продолжения - четвертый и пятый, который станет финальным. Об этом сообщила платформа MGM, пишет cosmicbook.news.

Сериал "Извне" - 4-й сезон

Премьера 4-го сезона научно-фантастического телесериала ужасов "Извне" состоится уже в ближайшее время.

По словам продюсера сериала Джона Гриффина, события станут опаснее, а герои приблизятся к разгадке тайн города. Ответы принесут еще больше загадок, а также много напряженных и эмоциональных моментов.

Зрители увидят продолжение истории с "Человеком в желтом", серьезное ухудшение состояния Бойда и новые открытия Джея и Табиты. Появится и новый персонаж, который сможет существенно повлиять на события. Но кто это будет - пока держится в секрете.

Сериал "Извне" - что важно знать

Отметим, в сериале "Извне" события развиваются в одном из небольших городков США. Те, кто туда попал, пытаются остаться в живых и покинуть населенный пункт. Но их мучают ужасные ночные существа из окружающего леса.

В главных ролях - Гарольд Перрино, наиболее известный по роли Меркуцио в фильме "Ромео+Джульетта", колумбийская актриса Каталина Сандино Морено и Эйон Бейли, которого можно было увидеть в фильмах "Бойцовский клуб" и "Охотницы за разумом".

Сериал "Извне" стартовал в 2022 году и быстро стал популярным благодаря своей загадочной атмосфере и неожиданным сюжетным поворотам.

