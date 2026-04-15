Настоящее золото для сердца и мозга: какую рыбу в консервах стоит есть чаще

Несмотря на то, что многие относятся к рыбе в консервах с осторожностью, не все продукты такого типа обладают одинаковой питательной ценностью. В частности, некоторые виды рыбы очень полезны для здоровья, к которым относится и скумбрия. Об этом пишет Planeta.PL.

"Эта рыба, бесспорно, заслуживает места в рационе, поскольку поддерживает работу сердца и мозга, а также положительно влияет на весь организм на многих уровнях. По сравнению с популярным тунцом в консервах она оказывается значительно полезнее для здоровья", - объяснили в материале.

Также скумбрия содержит больше жирных кислот омега-3, благодаря чему поддерживает здоровье сердца и мозга. Кроме того, ее можно купить в любом магазине и легко хранить.

Чем полезна консервированная скумбрия?

Скумбрия в консервах богата жирными кислотами омега-3, которые поддерживают сердце, мозг, концентрацию и память, а также помогают уменьшать воспалительные процессы в организме.

Также употребление этой рыбы может положительно повлиять на сердечно-сосудистую систему, ведь жирные кислоты омега-3 помогают снизить уровень вредного холестерина и поддерживают нормальную работу сердца.

Кроме того, скумбрия содержит витамины D, B12 и селен, благодаря чему поддерживает иммунитет, кости, нервную систему и выработку энергии.

По сравнению с крупными хищными рыбами, такими как тунец и макрель, скумбрия содержит меньше ртути, что делает ее более безопасным вариантом при частом употреблении.

Как включить консервированную скумбрию в рацион?

Обычно ее употребляют после слива жидкости. Она прекрасно сочетается с цельнозерновым хлебом, овощами и каплей лимона или натуральным йогуртом. Кроме того, скумбрию можно добавлять в салаты, пасты, бутерброды или макароны.

"Скумбрия также подходит в качестве ингредиента для быстрых горячих блюд, например, запеканок или омлетов. Благодаря своей универсальности это удобный продукт, который не требует длительной подготовки, но при этом позволяет создавать простые и питательные блюда", - утверждается в материале.

На что стоит обратить внимание

Консервированная скумбрия - полезный продукт, однако всегда следует проверять ее состав, ведь некоторые виды могут содержать большое количество соли, масла или лишние добавки, поэтому лучше выбирать те, что в собственном соку.

"Стоит также помнить, что хотя скумбрия обычно содержит меньше ртути, чем крупные хищные рыбы, некоторые виды могут содержать ее больше, поэтому следует соблюдать умеренность в употреблении. Для некоторых людей проблемой может быть также довольно интенсивный вкус и запах, который нравится не всем. Лучше всего рассматривать ее как элемент сбалансированного рациона, а не единственный источник рыбы в меню", - посоветовали в издании.

