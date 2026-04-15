В четверг Украину разогреет до +18°, но часть страны накроют дожди

В середине недели, 16 апреля, в Украине будет теплая и преимущественно сухая погода с переменной облачностью. Однако на западе, в Житомирской, Киевской и Винницкой областях местами пройдут небольшие дожди. Ночью заморозков уже не будет, а днем воздух прогреется до +15°...+18° по всей стране. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет переменная облачность. Температура воздуха ночью +6°, днем +18°, небольшой дождь.
- Во Львове в четверг будет переменная облачность. Ночью +5°, днем +17°, небольшой дождь.
- В Луцке будет переменная облачность, ночью +5°, днем +17°, небольшой дождь.
- В Ровно завтра переменная облачность, ночью +5°, днем +17°, небольшой дождь.
- В Тернополе 16 апреля ночью +5°, днем +17°, переменная облачность, небольшой дождь.
- В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью +5°, днем +17°, небольшой дождь.
- В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью +5°, днем +17°, небольшой дождь.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +5°, днем будет +18°, переменная облачность, небольшой дождь.
- В Черновцах в четверг - переменная облачность, ночью +5°, днем +17°, небольшой дождь.
- В Виннице завтра будет +5°...+18°, переменная облачность, небольшой дождь.
- В Житомире в четверг ночью +5°, днем +18°, переменная облачность, небольшой дождь.
- В Чернигове столбики термометров покажут +3°...+18°, переменная облачность.
- В Черкассах завтра ночью +5°, днем +18°, переменная облачность.
- В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +18°, переменная облачность.
- В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха +5°...+18°.
- В Одессе 16 апреля - переменная облачность, температура ночью +5°, днем +18°.
- В Херсоне в четверг ночью будет +5°, днем +18°, переменная облачность.
- В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +5°, днем +18°.
- В Запорожье температура ночью +5°, днем +18°, переменная облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +3°, а днем +18°, переменная облачность.
- В Харькове - переменная облачность, температура ночью +3°, днем +18°.
- В Днепре температура ночью будет +3°, днем +18°, переменная облачность.
- В Симферополе в четверг будет переменная облачность, +5°...+18°.
- В Краматорске завтра будет переменная облачность, температура ночью +3°, днем +18°.
- В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +17°.
16 апреля - праздник, приметы погоды
16 апреля - святых мучениц дев Агапии, Ирины и Хионии. По приметам, если ночи до сих пор холодные, то весна будет долгой, а лето придет поздно.