В четверг Украину разогреет до +18°, но часть страны накроют дожди

Осадки будут несильные.

В середине недели, 16 апреля, в Украине будет теплая и преимущественно сухая погода с переменной облачностью. Однако на западе, в Житомирской, Киевской и Винницкой областях местами пройдут небольшие дожди. Ночью заморозков уже не будет, а днем воздух прогреется до +15°...+18° по всей стране. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет переменная облачность. Температура воздуха ночью +6°, днем +18°, небольшой дождь.

Во Львове в четверг будет переменная облачность. Ночью +5°, днем +17°, небольшой дождь.

В Луцке будет переменная облачность, ночью +5°, днем +17°, небольшой дождь.

В Ровно завтра переменная облачность, ночью +5°, днем +17°, небольшой дождь.

В Тернополе 16 апреля ночью +5°, днем +17°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью +5°, днем +17°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью +5°, днем +17°, небольшой дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +5°, днем будет +18°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Черновцах в четверг - переменная облачность, ночью +5°, днем +17°, небольшой дождь.

В Виннице завтра будет +5°...+18°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Житомире в четверг ночью +5°, днем +18°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +3°...+18°, переменная облачность.

В Черкассах завтра ночью +5°, днем +18°, переменная облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +18°, переменная облачность.

В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха +5°...+18°.

В Одессе 16 апреля - переменная облачность, температура ночью +5°, днем +18°.

В Херсоне в четверг ночью будет +5°, днем +18°, переменная облачность.

В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +5°, днем +18°.

В Запорожье температура ночью +5°, днем +18°, переменная облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +3°, а днем +18°, переменная облачность.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +3°, днем +18°.

В Днепре температура ночью будет +3°, днем +18°, переменная облачность.

В Симферополе в четверг будет переменная облачность, +5°...+18°.

В Краматорске завтра будет переменная облачность, температура ночью +3°, днем +18°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +17°.

16 апреля - праздник, приметы погоды

16 апреля - святых мучениц дев Агапии, Ирины и Хионии. По приметам, если ночи до сих пор холодные, то весна будет долгой, а лето придет поздно.

