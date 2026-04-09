Чистый четверг - один из самых тихих и глубоких дней в году. День, когда принято останавливаться, очищаться и думать о главном.

Мы собрали самые красивые поздравления с Чистым четвергом - искренние, теплые, для тех, кто рядом, и для тех, кто далеко.

Поздравление с Чистым четвергом

Чистый четверг - это не просто традиция, а напоминание о том, что после любой тьмы приходит свет. Пусть этот день принесет сердцу покой, а дому - тишину. С праздником!

***

Сегодня, как и веками до нас, украинцы зажигают свечи, несут воду, очищают дома. Мы делаем это и сейчас - несмотря ни на что. Потому что традиция жива, пока жив народ. Пусть ваш дом будет наполнен теплом и миром! С Чистым четвергом!

***

Чистый четверг напоминает нам: даже в самые тяжелые времена есть место для святости, для тихой молитвы, для семейного тепла. Пусть близкие будут рядом или пусть вернутся как можно скорее. С праздником!

***

Чистый четверг - это обновление. Мы, украинцы, уже знаем - мы умеем начинать заново. С нуля, из пепла, из руин. Сажаем цветы, печем пасху, празднуем. Потому что мы - живы. И это уже победа. С праздником!

***

Пасха уже близко, а вместе с ней - надежда. Та самая, которая не угасает в нас, сколько бы ни пытались ее погасить. Пусть Чистый четверг очистит душу от страха и наполнит ее верой - в лучшее, в победу, в мир. Христос воскреснет, воскреснет и Украина.

***

Каждый год Чистый четверг напоминает: весна берет свое. Сколько бы ни было холода, снега, темноты - она все равно приходит. Как и победа. Как и мир. Главное - дождаться. Держимся, верим в лучшее! С Чистым четвергом!

