Розовые перламутровые яйца - один из самых красивых трендов этой Пасхи. И сделать их дома проще, чем кажется - нужны два простых ингредиента. Рассказываем, как получить розовые яйца с нежным перламутровым сиянием, которые станут настоящим украшением праздничного стола.
Как сделать розовый краситель для яиц
Итак, первое, что нужно сделать - это покрасить сами яйца в розовый цвет. Такого оттенка можно добиться с помощью свеклы.
Вам понадобятся:
- одна свекла;
- 40 мл уксуса;
- 2 стакана воды;
- 4-5 белых яиц.
Яйца должны обязательно быть белыми - на коричневых желаемый цвет не получится.
Сварить яйца. Натереть свеклу на терке, положить ее в кастрюлю и залить водой с уксусом. Поставить на огонь, дать закипеть и варить 20 минут под крышкой. Затем процедить и залить яйца полученной жидкостью. Оставить на 30 минут-час - до получения желаемого оттенка.
Чтобы получить перламутровый эффект, нужно на покрашенные сухие яйца нанести сухой краситель - кандурин - помощью кисти или губки и растушевать до легкого сияния.
Кандурин - съедобный перламутровый краситель, который можно купить в магазинах для кондитеров. Для розовых яиц нужно взять розовый (или персиковый) кандурин - получится розовый перламутр с мягким сиянием.
Кроме этого, можно сделать яйцам так называемое свекольное "натирание". Для этого нужно:
- натереть свеклу на терке;
- добавить к ней 1 ст. л. уксуса;
- еще горячие яйца положить в свеклу и хорошо обвалять в ней;
- оставить на 1-2 часа.
Достать, обсушить. Здесь также можно использовать кандурин. Получится неровный, мраморный розовый оттенок.
