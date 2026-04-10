Рассказываем, как покрасить яйца на Пасху в розовый цвет натуральными красителями, которые превращают обычные крашенки в настоящий перламутр.

Розовые перламутровые яйца - один из самых красивых трендов этой Пасхи. И сделать их дома проще, чем кажется - нужны два простых ингредиента. Рассказываем, как получить розовые яйца с нежным перламутровым сиянием, которые станут настоящим украшением праздничного стола.

Как сделать розовый краситель для яиц

Итак, первое, что нужно сделать - это покрасить сами яйца в розовый цвет. Такого оттенка можно добиться с помощью свеклы.

Вам понадобятся:

одна свекла;

40 мл уксуса;

2 стакана воды;

4-5 белых яиц.

Яйца должны обязательно быть белыми - на коричневых желаемый цвет не получится.

Сварить яйца. Натереть свеклу на терке, положить ее в кастрюлю и залить водой с уксусом. Поставить на огонь, дать закипеть и варить 20 минут под крышкой. Затем процедить и залить яйца полученной жидкостью. Оставить на 30 минут-час - до получения желаемого оттенка.

Чтобы получить перламутровый эффект, нужно на покрашенные сухие яйца нанести сухой краситель - кандурин - помощью кисти или губки и растушевать до легкого сияния.

Кандурин - съедобный перламутровый краситель, который можно купить в магазинах для кондитеров. Для розовых яиц нужно взять розовый (или персиковый) кандурин - получится розовый перламутр с мягким сиянием.

Кроме этого, можно сделать яйцам так называемое свекольное "натирание". Для этого нужно:

натереть свеклу на терке;

добавить к ней 1 ст. л. уксуса;

еще горячие яйца положить в свеклу и хорошо обвалять в ней;

оставить на 1-2 часа.

Достать, обсушить. Здесь также можно использовать кандурин. Получится неровный, мраморный розовый оттенок.

