'Спите спокойно, дорогие партнеры': Медведев разразился новыми угрозами в адрес Европы

До этого Минобороны РФ опубликовало адреса европейских предприятий, которые якобы производят оружие для Украины, и начало пугать "последствиями".

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев начал открыто угрожать странам Эвропы из-за помощи Украине.

Этому предшествовало то, что в Минобороны России заявили, что план некоторых стран Европы увеличить поставки беспилотников Украине "приведет к непредсказуемым последствиям и резкой эскалации военно-политической обстановки".

По информации ведомства, филиалы украинских компаний якобы расположены в Великобритании, Германии, Дании, Латвии, Литве, Нидерландах, Польше и Чехии.

Минобороны опубликовало адреса европейских предприятий, которые якобы производят оружие для Украины, и начало пугать "последствиями".

Медведев заявил, что публикацию министерством обороны России списка заводов в европейских странах, где якобы производят БПЛА и другое оборудование для Украины, следует понимать как "перечень потенциальных целей для Вооруженных сил":

"Когда удары станут реальностью, зависит от того, что произойдет дальше. Спите спокойно, дорогие партнеры".

Угрозы РФ в сторону Европы

Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила страны Балтии в том, что они якобы предоставляют свое воздушное пространство Украине для нанесения ударов по РФ.

После этого Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы отреагировали на обвинения со стороны Москвы.

