'Спите спокойно, дорогие партнеры': Медведев разразился новыми угрозами в адрес Европы

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев начал открыто угрожать странам Эвропы из-за помощи Украине.
Этому предшествовало то, что в Минобороны России заявили, что план некоторых стран Европы увеличить поставки беспилотников Украине "приведет к непредсказуемым последствиям и резкой эскалации военно-политической обстановки".
По информации ведомства, филиалы украинских компаний якобы расположены в Великобритании, Германии, Дании, Латвии, Литве, Нидерландах, Польше и Чехии.
Минобороны опубликовало адреса европейских предприятий, которые якобы производят оружие для Украины, и начало пугать "последствиями".
Медведев заявил, что публикацию министерством обороны России списка заводов в европейских странах, где якобы производят БПЛА и другое оборудование для Украины, следует понимать как "перечень потенциальных целей для Вооруженных сил":
"Когда удары станут реальностью, зависит от того, что произойдет дальше. Спите спокойно, дорогие партнеры".
Угрозы РФ в сторону Европы
Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила страны Балтии в том, что они якобы предоставляют свое воздушное пространство Украине для нанесения ударов по РФ.
После этого Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы отреагировали на обвинения со стороны Москвы.