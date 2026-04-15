Опыт НБУ может быть использован в академическом образовании, - глава НБУ Пышный

В Бостоне в Украинском научном институте Гарвардского университета состоялась встреча главы НБУ Андрея Пышного со студентами и преподавателями. Обсуждались общие экономические и финансовые вопросы, а также перспективы введения в Украине монеты "шаг" взамен копейки.

Украина - активный геополитический участник, государство с богатой историей и уникальной культурой, находящееся в центре серьезного академического интереса, и такое сложное, многомерное и заслуживающее глубокого понимания, ее много лет исследуют в Украинском исследовательском институте Гарвардского университета (HURI). Об этом на своей странице в сети Facebook рассказал глава НБУ Андрей Пышный.

"Находясь в Бостоне, я познакомился с работой института, встретился со студентами и преподавателями. Институт был создан для распространения знаний об Украине в Соединенных Штатах Америки и за рубежом посредством исследований и преподавания, в частности в области истории, языка и литературы. Впоследствии миссия расширилась и охватила современные политические, социальные и экономические аспекты", - отметил Андрей Пишный.

Видео дня

Говоря о встрече со студентами и преподавателями института, Андрей Пишный отметил, что речь идет о формате Q&A: было много вопросов о войне, экономике, устойчивости финансовой системы, роли институтов.

"Я увидел глубокое стремление погрузиться в украинский контекст, а также искренний интерес к опыту Национального банка, который не ограничивается только финансовым сектором. Ведь повестка НБУ - это и культура, и национальная саморефлексия", - отметил Андрей Пишный.

По его словам, модератором встречи в Украинском научном институте Гарвардского университета "" выступил профессор Сергей Плохий, который разделяет стремление НБУ возродить исконно украинское название монеты "шаг", что коррелирует с общим трендом на возвращение собственных смыслов, восстановления исторической преемственности и утверждения украинской идентичности даже в повседневных вещах.

"HURI является ведущим центром междисциплинарных исследований об Украине. И, находясь в Гарварде на встречах с руководством университета и профессорско-преподавательским составом, мы обсуждали возможность обобщения нашего опыта в академическом обучении. У нас уже есть определенные идеи, поэтому мы не будем откладывать это сотрудничество в долгий ящик", - рассказал Андрей Пишный.

Напомним, законопроект о десоветизации названия разменной монеты был внесен в Верховную Раду Украины 1 октября 2025 года.

Ранее сообщалось, что глава НБУ Андрей Пишный поддерживает инициативу введения шага вместо копейки, ведь, по его словам, сейчас идет война не только за территорию, не только за ресурсы, но и война смыслов, а национальная валюта - это атрибут государственности, суверенитета, исторической преемственности.

