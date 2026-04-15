Почему люди воюют: ученые нашли ответ в конфликтах между группами шимпанзе

В Африке в результате затянувшегося конфликта погибли по меньшей мере семь взрослых самцов и 17 детенышей.

Ученые, исследуя редкий масштабный конфликт между некогда дружественными группами шимпанзе в Центральной Африке, пытаются выяснить, может ли кровавый конфликт между этими приматами помочь объяснить, почему люди продолжают воевать.

Как пишет The Independent, речь идет о крупнейшей в мире общине шимпанзе - так называемой группе Нгого, обитающей в Национальном парке Кибале. По данным исследователей, в результате длительного противостояния погибли по меньшей мере семь взрослых самцов и 17 детенышей. Конфликт охватил территорию около 16 километров.

Как отмечают ученые из Йельского университета, толчком к эскалации могли стать естественные смерти нескольких ключевых самцов-лидеров. Это привело к расколу большой патриархальной группы из 160 особей на две враждующие фракции. Приматолог Юлия Бедеску (Iulia Bădescu) призналась, что исследователей поразило, как животные, которые еще недавно имели тесные социальные связи, за несколько лет превратились в смертельных врагов.

Исследование длилось десятилетиями и основано на данных GPS-наблюдений, анализе социальных связей в течение 24 лет и демографической информации за три десятилетия.

Ученые выделили три этапа: постепенный переход от сплоченности к расколу, период взаимного избегания между группами и последующую фазу открытого насилия. Начиная с 2015 года, одна из групп совершила по меньшей мере 24 нападения на бывших союзников, убивая самцов и детенышей.

По словам исследователя Аарона Сандела из Техасского университета в Остине, эти наблюдения могут помочь лучше понять природу человеческих конфликтов. В то же время он предостерегает от прямого сравнения с гражданской войной, хотя признает, что поляризация и коллективное насилие среди шимпанзе могут дать важные подсказки относительно поведения людей.

Выводы исследования свидетельствуют, что изменения во взаимоотношениях внутри сообщества - даже без языковых, культурных или идеологических факторов - способны привести к расколу и насилию. Это особенно важно в контексте дискуссий о природе человеческих войн, которые продолжаются уже более 10 тысяч лет. Часть ученых считает войны исключительно результатом обстоятельств, другие же говорят о глубинных эволюционных предпосылках.

Новое исследование не дает окончательного ответа, но ставит под сомнение распространенное мнение, что главной причиной конфликтов являются культурные или идентичные различия.

Если даже у шимпанзе, не обладающих языком и идеологией, социальные связи сами по себе могут приводить к поляризации и насилию, то для людей эти факторы могут быть лишь второстепенными. В то же время, как отмечает Сандел, это означает, что человечество потенциально способно лучше контролировать и уменьшать конфликты в собственном обществе.

Говорят, что это исследование продолжает многолетние наблюдения за поведением шимпанзе и перекликается с другим известным случаем - так называемой войной шимпанзе в Гомбе, которую в 1970-х годах зафиксировала известная приматолог Джейн Гудолл. Тот конфликт в Национальном парке Гомбе длился около четырех лет и сопровождался убийствами и захватом территорий, хотя в конечном итоге завершился воссоединением групп.

Одно из отличий заключается в том, что в Гомбе люди могли частично влиять на поведение животных, в частности, подкармливая их. В случае Нгого такого вмешательства не было, хотя влияние человеческого фактора на события в Танзании до сих пор остается предметом дискуссий.

Как отметила приматолог Энн Пьюзи (Anne Pusey), работавшая вместе с Гудолл, в новом исследовании есть тревожно знакомые черты: разрушение социальных связей и возникновение вражды там, где ее раньше не было. Это, по ее словам, выглядит "неприятно знакомо" - и в то же время заставляет по-новому взглянуть на природу конфликтов, как у животных, так и среди людей.

Новые данные указывают на то, что ранние люди были не просто соседями, а активно обменивались информацией и влияли друг на друга в плане методов выживания, изготовления орудий труда и культуры.

Ученые пришли к выводу: неандертальцы, донеандертальцы и Homo sapiens вступали в значимые взаимодействия, способствовавшие обмену знаниями и навыками, а это привело к смешению культур между этими группами.

