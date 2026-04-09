Не все розы требуют сложного ухода – среди них есть по-настоящему красивые и при этом легкие в выращивании сорта.

Розу часто называют "королевой сада" за ее привлекательность, аромат и разнообразие форм. Впрочем, при выборе сорта важно обращать внимание не только на внешний вид цветка, но и на устойчивость к болезням, длительность цветения и приспособленность к климату.

Рассмотрим, какие сорта роз самые неприхотливые, красивые и легкие в выращивании.

Самые красивые сорта роз – фото и интересные факты

Семена всех этих сортов можно легко найти в продаже и вырастить самостоятельно без сложного ухода и специальных удобрений.

Сорт "Amadeus"

Одним из впечатляющих сортов является роза "Amadeus". Это плетистая роза с ярко-красными бархатистыми цветками, собранными в крупные кисти.

Она ценится за стойкость к дождю и солнцу – ее лепестки не выгорают и надолго сохраняют насыщенный цвет. К тому же куст может достигать 2,5–3 метров, что делает ее подходящей для украшения арок и различных вертикальных композиций. Цветет "Amadeus" волнами в течение долгого времени, так что если вы ищете, какой сорт розы будет цвести все лето – можно уверено остановиться на этом варианте.

Сорт "Angela"

Роза "Angela" пользуется большой популярностью благодаря своему романтичному виду, напоминающему классическую картину английского сада. Ее нежно-розовые полумахровые цветы выглядят легкими и воздушными.

Лучшие сорта роз для новичков нередко включают "Angela", поскольку она почти непрерывно цветет с начала лета до поздней осени, и, к тому же, неприхотлива: хорошо растет в полутени, устойчива к болезням и быстро восстанавливается после обрезки.

Сорт "Cordula"

Для небольших садов отлично подходит "Cordula". Ее густомахровые цветки сочетают разные оттенки красного, создавая теплый и уютный вид клумбы.

Куст не вырастает выше примерно 70 см, оставаясь аккуратным, при этом стойко переносит изменения погоды и вредителей.

Сорт "Bonica"

Отдельно стоит назвать розу "Bonica" – надежный сорт для нашего климата. Она устойчива к множеству болезней, в том числе к черной пятнистости и мучнистой росе.

Цветки у нее нежно-розовые, появляются обильно и регулярно. А также этот сорт хорошо переносит морозы, что делает его хорошим выбором для открытых садов.

Сорт "Black Baccara"

И, наконец, если вы спросите у опытного садовода, какие сорта роз лучше сажать для красивой клумбы, наверняка будет названа легендарная "Black Baccara". Она выделяется необычным почти черным оттенком лепестков. Причем эта окраска не меняется после раскрытия цветка, что встречается редко у роз.

Этот сорт был выведен во Франции и стал очень популярным для срезки благодаря эффектному виду и бархатистой текстуре лепестков.

Так что выбирая самые красивые сорта роз для сада, стоит обращать внимание не только на их вид, но и на особенности роста. Сочетая разные виды, можно сделать сад выразительным и красивым на весь сезон.

