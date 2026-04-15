Французские вертолеты показали эффективность против 'Шахедов', но есть нюансы

Речь идёт об использовании вертолетов Tiger, которые Франция развернула на Ближнем Востоке, в частности в районе ОАЭ.

Французские военные раскрыли средний расход боеприпасов при уничтожении иранских ударных дронов типа "Шахед" с помощью ударных вертолетов Eurocopter Tiger. По их данным, для поражения одной такой цели требуется около 50 выстрелов 30-мм снарядами, что подтверждается как испытаниями, так и реальным применением, пишет Forces Operations Blog.

Эти вертолеты Франция развернула на Ближнем Востоке, в частности в районе ОАЭ. Там они используются как "охотники" за беспилотниками и показывают высокую эффективность благодаря сочетанию скорости, маневренности и вооружения, отмечает издание.

При этом ключевым фактором остается не только сама возможность сбивать дроны, но и стоимость такого перехвата. В отличие от дорогих зенитных ракет, применение автоматической пушки с 30-мм боеприпасами позволяет значительно снизить стоимость уничтожения цели, что особенно важно в условиях массового применения недорогих беспилотников, говорится в материале.

Отдельно отмечается, что для повышения эффективности французские военные в сжатые сроки модернизировали вертолеты, интегрировав систему обмена данными Link 16. Обычно такие процессы занимают месяцы, однако в данном случае их удалось реализовать всего за две недели, что позволило быстрее начать использование техники в системе противодействия дронам.

Кроме того, Франция работает над расширением возможностей применения ракет с лазерным наведением, а также над модернизацией вертолетов до версии MkII, которая предусматривает использование новых типов управляемых 68-мм ракет ACULEUS с лазерным наведением от компании Thales, пишет издание.

При этом опыт борьбы с "Шахедами" показывает, что одних только вертолетов недостаточно. Французские силы также разворачивают специализированные зенитные дроны, включая разработки собственного производства, часть из которых могла тестироваться в Украине, сообщается в публикации.

Таким образом, несмотря на высокую эффективность вертолетов Tiger, речь идет о комплексной системе противодействия, где сочетаются разные средства – от пушечного вооружения до ракет и дронов-перехватчиков, резюмирует издание.

Кроме Франции военное присутствие на Ближнем Востоке развернула Великобритания. В распоряжении ее военных находятся авиация и флот для защиты своих сил и союзников в регионе. Истребители Typhoon из Королевских ВВС Великобритании и вертолеты Wildcat из Королевского флота пять недель проводят непрерывные операции противовоздушной обороны для защиты Кипра, Катара, ОАЭ и Бахрейна.

Напомним, за два месяца войны в Иране США потеряли уже 7 самолетов при защите союзников и осуществлении операции "Эпическая ярость". К счастью, некоторые американские военные смогли выжить при крушениях.

