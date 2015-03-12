В Киеве задержан волонтер, присвоивший 100 тысяч гривень, собранных для бойцов АТО

Об этом сообщается на сайте МВД.

Отмечается, что первое подозрение относительно коллеги у волонтеров одного из благотворительных форумов возникло еще летом. Тогда собирали деньги на приобретение бронежилетов и специальных металлических листов для защиты позиций одного из батальонов. Приобретением и доставкой амуниции для воинов занимался задержанный.

Финансовую отчетность о проведенной работе злоумышленник не показывал, оправдывал себя нехваткой времени и занятостью. Мол, он в течение недели работает на основной работе, а каждые выходные ездит на восток, куда доставляет продовольствие, одежду для бойцов и местного населения.

Однако на всякий случай волонтер выставил на страничке в соцсети фото, на которых якобы приобретенную им партию специальных средств защиты проверяют на прочность. Уже впоследствии было установлено, что эти фото он взял в Интернете.

Читайте такжеРуководство метро просит милицию разобраться с волонтерами, которые просят деньги у пассажировЧтобы отвести от себя подозрение, мужчина периодически отправлял СМС-сообщение со словами благодарности от имени бойцов на мобильные телефоны своих товарищей. Однажды даже он сымитировал свой "плен": позвонил среди ночи девушке-волонтеру и сообщил, что его задержали на блокпосте в Донецкой области, при этом он умолял немедленно перечислить на указанную банковскую карту 20 тыс. грн. Молодая женщина помогла ему, а вскоре после этого случая мошенник вместе с семьей уехал на отдых за границу.

Злоумышленник был настолько уверен в своей безнаказанности, что даже не следил за ходом событий в зоне проведения АТО и начал активно собирать деньги для одного из батальонов. Мошенник не знал, что произошла ротация и указанный отряд несколько дней назад вернулся в столицу. Волонтеры обратились к правоохранителям.

Следственные действия длились более двух месяцев. За это время правоохранителями была проведена проверка движения средств на лицевом счете подозреваемого, установлены и допрошены граждане различных регионов, которые перечисляли деньги.

В настоящее время необходимые доказательства собраны, задержанному сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Окончательно судьбу задержанного определит суд.