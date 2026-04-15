Украина внедряет новую модель ведения войны, - Минобороны

Дроново-штурмовые подразделения объединят воздушные и наземные беспилотники с пехотой в единую систему.

Теперь в Вооруженных силах Украины силы пехоты будут объединяться в единую систему с воздушными и наземными дронами. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины в Telegram.

"Внедряется новая модель ведения войны - дроново-штурмовые подразделения, которые объединяют воздушные и наземные беспилотники с пехотой в единую систему", - говорится в сообщении.

В частности, как отмечают в Минобороны, такой подход уже показал результат на юге, поскольку там "с февраля был освобожден большой объем территорий, именно благодаря применению этих новейших подразделений".

Как сообщал УНИАН, в начале апреля стало известно, что на Александровском направлении Силы обороны освободили 11 населенных пунктов. Кроме того, с начала контрнаступательных действий Силы обороны Украины восстановили контроль над около 470 кв. км.

9 апреля Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский подчеркнул, что уже четыре месяца подряд украинские подразделения беспилотных систем уничтожают больше личного состава российских оккупантов, чем те вербуют в свои ряды.

Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко заявил, что более 65% всех ресурсов противника - техника, живая сила, огневые средства для совершения ударно-штурмовых действий - выявляются и уничтожаются Силами обороны именно за счет беспилотных систем.

Вас также могут заинтересовать новости: