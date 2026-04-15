ПВО нового поколения: Украина более эффективно, чем США, сбивает недорогие дроны, - эксперты

Украина разработала дроны-перехватчики, стоимость которых составляет от 3 000 до 5 000 долларов.

США и их партнеры с Ближнего Востока потратили сотни дорогостоящих перехватчиков противовоздушной обороны в первые дни операции "Эпическая ярость" во время борьбы с относительно недорогими иранскими дронами. В то же время Украина использует перехватчики со значительно меньшими затратами в своей борьбе против россиян. Об этом пишет National Defense Magazine.

Массовое применение ракет Patriot и космические затраты

Согласно анализу Института исследований внешней политики, американские и партнерские из стран Персидского залива батареи противоракетной обороны Patriot за первые 96 часов операции выпустили 943 ракеты, в том числе и перехватчики Patriot PAC-3 MSE, стоимость каждого из которых составляет около 4,5 миллиона долларов.

"Я, как человек с финансовым опытом, чуть не расплакалась, когда увидела первые отчеты и просчитала расходы США и союзных сил во время операции "Эпическая ярость", - рассказала Виктория Гончарук, директор по оборонным технологиям в Институте острова Змеиный, основанном в 2024 году для укрепления сотрудничества в области обороны и безопасности между Украиной и ее западными союзниками.

Эволюция воздушной войны и опыт Украины

В то же время в феврале Институт острова Змеиный опубликовал отчет о том, как развивалась система ПВО Украины с начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году.

В отчете говорится, что за последний год воздушная кампания РФ перешла в режим постоянного насыщения - российские оккупанты запускают сотни дронов, крылатых, баллистических ракет и приманок на Украину одновременно.

В свою очередь директор по аналитике Института острова Змеиный Катарина Бучацкая отметила, что Украина довольно быстро поняла, что не может рассчитывать на устаревшие системы ПВО для противодействия этим массированным атакам, поэтому нуждается в более экономически эффективных решениях.

"Многие другие аспекты на поле боя уже претерпели революционные изменения в сторону экономической эффективности. Так почему бы не решить таким же образом и проблему противовоздушной обороны?" - сказала она во время мероприятия, организованного институтом в марте.

Поэтому Украина разработала дроны-перехватчики, стоимость которых составляет от 3 000 до 5 000 долларов, добавила Бучацкая.

"Для сравнения: стоимость беспилотных летательных аппаратов Shahed, которые используют Россия и Иран, оценивается в диапазоне от 20 000 до 50 000 долларов", - уточнили в материале.

Аналитик добавила, что недорогие перехватчики являются более масштабируемыми и заменяемыми, чем традиционные платформы противовоздушной обороны, а в 2025 году они показали "невероятные результаты".

В то же время старший лейтенант, заместитель начальника противовоздушной обороны 3-го армейского корпуса Украины Александр Воробьев сообщил, что в настоящее время дроны осуществляют 70% всех перехватов.

Эволюция угроз со стороны России

Однако заместитель начальника штаба 96-й зенитно-ракетной бригады ВВС Украины Макс Маслий сказал, что "Шахед" является "невероятным - в негативном для нас смысле, но невероятным с технической точки зрения".

По его словам, Россия постоянно меняет возможности этих дронов, оснащая некоторые из них искусственным интеллектом для обхода средств радиоэлектронной борьбы, а также ракетами "воздух-воздух" для уничтожения вертолетов и самолетов, благодаря чему они могут летать в 2,5 раза быстрее, чем обычные версии.

Доступность против совершенства

Бучацкая подчеркнула, что война в Украине и конфликт на Ближнем Востоке демонстрируют, что массированные удары с использованием различных типов оружия теперь являются нормой в современной войне, поэтому главным выводом для защитников воздушного пространства должно быть то, что "пропускная способность побеждает совершенство".

"Для того типа войны, который мы видим сегодня, где барьер для вторжения агрессора настолько снизился, поскольку есть доступ к более дешевым и массово производимым технологиям, способным создавать асимметрические эффекты, защитникам воздушного пространства нужны решения, которые имеют экономический смысл, чтобы ваш оборонный бюджет не тратился на то, что на самом деле не является экономически рациональным", - подытожила она.

Угроза российских "Шахедов" - последние новости

Ранее советник министра обороны Сергей (Флэш) Бескрестнов сообщил, что российские "Шахеды" охотятся на мобильные огневые группы. В частности, он призвал принять соответствующие меры для того, чтобы уберечь экипажи мобильных групп, работающих в различных воинских подразделениях.

"У нас МВГ работает во многих структурах и родах войск. Пожалуйста, показывайте и рассказывайте экипажам о новой угрозе. Нужно быть готовыми к ней морально и физически. Заранее думать о маскировке и плане действий. Машины - это лишь железо, наша ценность - люди", - сказал Флэш.

В то же время авиаэксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко оценил угрозу запуска "Шахедов" из Беларуси по поездам и автобусам. Например, поезд из Киева в Варшаву движется по железнодорожной линии в непосредственной близости от территории Беларуси на расстоянии 50-70 км.

"Россияне оснащают свои "Шахеды" (Герани-2) mesh-модемами. Кроме того, на расстоянии 50-70 км с достаточно высокой вышки можно управлять "Шахедом" и без mesh-модема… Если оператор может им управлять, то этот "Шахед" способен поражать не только неподвижные, но и движущиеся цели, такие как автомобили, поезда, автобусы, которые едут по нашей территории", - объяснил Романенко.

