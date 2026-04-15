Археологи нашли в пустыне гигантские каменные 'ворота' возрастом 7000 лет (фото)

Их сотни, что говорит о том, что строительство в таком масштабе не было разовым явлением, а представляло собой нечто более широко распространенное.

Огромные каменные сооружения, построенные 7000 лет назад, меняют представление исследователей о жизни раннего человека в Аравии. Об этом пишет Daily Galaxy.

Отмечается, что эти образования, известные как мустатилы, по-видимому, не имели практического назначения, что делает их еще более интригующими.

Впервые обнаруженные в 2017 году с помощью спутниковых снимков, эти каменные сооружения распространились по северу Аравийского полуострова, особенно вблизи пустыни Нефуд. Сейчас их сотни, что говорит о том, что строительство в таком масштабе не было разовым явлением, а представляло собой нечто более широко распространенное.

Недавние полевые исследования, проведенные Хувом Гроукаттом из Института химической экологии им. Макса Планка, дополняют картину. В исследовании, опубликованном в журнале The Holocene, сообщается об обнаружении более 100 новых мустатилов.

Интересно, что на первый взгляд, мустатилы выглядят просто. Каждый из них состоит из двух толстых каменных платформ, соединенных длинными узкими стенами, длина которых может превышать 600 метров. Стены низкие, менее полуметра, и не имеют входов, что необычно для таких больших сооружений.

В исследовании отмечается явное отсутствие предметов повседневного обихода, таких как каменные орудия, на этих стоянках, что позволяет предположить, что эти сооружения вряд ли использовались для содержания животных или хранения воды. Способ их строительства довольно однообразен. Камни укладывались вертикально в землю, образуя контур, а затем заполнялись более мелкими камнями. Это говорит о том, что разные группы использовали схожие методы строительства, что само по себе интересно.

Построено в более "зеленый" период Аравии

Найденный в одном из сооружений древесный уголь показывает, что мустатилы датируются примерно 7000 лет назад. В то время Аравия была совсем другой. Она была частью Африканского влажного периода, когда количество осадков было выше, а ландшафт поддерживал луга.

Важно, что то же исследование показало, что этот более "зеленый" период начал угасать около 8000 лет назад, после чего регион довольно быстро высох. Таким образом, эти сооружения были построены во время изменения окружающей среды. По мере ухудшения условий жизни общинам, возможно, приходилось адаптироваться к новым условиям, даже если сами мустатилы не дают прямого представления о повседневной жизни людей.

Свидетельства указывают на общие ритуалы

Археологи обнаружили скопления костей животных внутри некоторых мустатилов, включая кости диких животных, крупного рогатого скота или туров. В одном случае камень с геометрическим узором был помещен на платформу, где его было легко увидеть. Хью Гроукатт предположил, что эти признаки подтверждают ритуальное использование. Он заявил:

"Наша интерпретация мустатилов заключается в том, что это ритуальные места, где группы людей собирались для выполнения каких-то пока неизвестных социальных действий. Возможно, это были места жертвоприношений животных или пиршеств".

Интересно, что существует также другая, более тонкая идея. Строительство этих больших сооружений требовало от людей совместной работы. Уже одно это могло способствовать укреплению социальных связей внутри групп.

"Отсутствие очевидных утилитарных функций у мустатилей предполагает ритуальную интерпретацию. Фактически, мустатили, по-видимому, представляют собой один из самых ранних известных примеров крупномасштабных ритуальных действий, закодированных в практике монументального строительства и использования", - добавил ученый.

