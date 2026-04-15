Если бы не война в Иране, падение российской экономики было бы еще более стремительным.

Государственный долг Москвы достигнет рекордной отметки в почти 30% от общего валового внутреннего продукта (ВВП) в 2031 году. Об этом говорится в аналитической записке Международного валютного фонда.

Согласно прогнозу, в текущем году госдолг страны-агрессора составит 19,1% ВВП. Однако в ближайшие пять лет он будет ежегодно расти в среднем на 2%: в 2027 году он составит 21,2% ВВП, в 2028 - 23,6% ВВП, в 2029 - 25,4% ВВП, в 2030 - 27,2% ВВП. Наконец, показатель достигнет значения 29,1% ВВП в 2031 году.

В то же время предыдущий отчет МВФ за октябрь прошлого года, до начатой президентом США Трампом войны в Иране, предсказывал Кремлю еще более быстрое отрицательное рост. Так, отметку в 30,7% от ВВП госдолг России должен был преодолеть еще в 2029 году. Промежуточные цифры выглядели следующим образом: 2026 год - 24,8% ВВП, 2027 год - 26,6% ВВП, 2028 год - 28,7% ВВП.

По данным Счетной палаты РФ, за прошлый год госдолг Москвы увеличился на 21% до 35,1 трлн руб, или 466,8 млрд долл. Рост долга был вызван исключительно внутренними заимствованиями: объем внутреннего долга увеличился на 29,1% до 30,7 трлн руб, или 408,3 млрд долл. В целом внутренние заимствования Кремля составили 87,5% всего госдолга РФ.

Благодаря успешной работе украинских Сил обороны по вражеским портам и НПЗ, экспорт нефти из России упал до самого низкого уровня с августа. Однако подорожание энергоносителей из-за войны Трампа позволило достичь нового максимума в денежном эквиваленте экспорта нефти с июня 2022 года. В частности, Bloomberg писал, что таким образом Россия продает все меньше нефти, но зарабатывает на ней больше.

В то же время из-за войны на Ближнем Востоке Москва смогла заработать не только на более высоких ценах на нефть, но и на некоторых металлах - например, алюминии. Кроме того, пятая часть мировой торговли удобрениями, которые также подорожали, тоже приходится на Россию.

