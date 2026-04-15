MODUS X второй раз подряд возглавил рейтинг IT-компаний, созданных крупным бизнесом, – СМИ

IT-компания MODUS X второй раз подряд заняла первое место в рейтинге IT-компаний, созданных крупным бизнесом, по версии Forbes Ukraine.

Об этом говорится в сообщении MODUS X.

Отмечается, что по итогам 2025 года выручка компании выросла на 18% и достигла 2,15 млрд грн, что позволило MODUS X сохранить лидерство среди корпоративных IT-компаний Украины.

Второй год подряд первая позиция в рейтинге подтверждает системность развития компании, эффективность ее бизнес-модели и способность масштабировать решения, созданные в рамках цифровой трансформации группы ДТЭК, на внешний рынок.

Сегодня MODUS X работает, сочетая реализацию масштабных технологических проектов для группы ДТЭК с развитием внешнего клиентского портфеля. Помимо материнского холдинга, компания сотрудничает с 22 внешними клиентами, в частности с представителями банковского, аграрного, фармацевтического и ритейл-секторов.

"Сделали рывок в привлечении новых клиентов. Следующий этап – системное расширение портфолио в Украине и Европе и вывод на рынок собственных продуктов. Мы уже переходим от проектной модели к продуктовой: в частности, развиваем DEEP – платформу, выросшую из решений ДТЭК и позволяющую компаниям системно оцифровывать внутренние сервисы. Это другая логика масштабирования – когда ты не начинаешь с нуля, а развиваешь проверенные решения", – отмечает CEO MODUS X и CIO Группы ДТЭК Дмитрий Осика.

Ранее сообщалось, что ИТ-компания MODUS X помогает ДТЭК Рината Ахметова внедрять ИИ-технологии для повышения эффективности компании.

