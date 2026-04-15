'Мы не можем заставить всех': нардеп оценил шансы на возвращение мужчин из-за границы

Призыв Зеленского к Германии в отношении украинцев, незаконно пребывающих в этой стране, поднял вопрос о реальности массовой экстрадиции.

Вопрос возвращения военнообязанных мужчин из-за границы становится все более острым в отношениях Украины с европейскими партнерами. Последние заявления президента Украины Владимира Зеленского и немецких политиков спровоцировали волну дискуссий о возможной экстрадиции тех, кто покинул страну незаконно. О юридических тонкостях этого процесса, перспективах возвращения беглецов через программу "Шлях" и реальных механизмах воздействия на мужчин в ЕС УНИАН пообщался с членом Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Владимиром Ватрасом.

Владимир Зеленский заявил, что Германия "должна заняться" украинцами, которые выехали с нарушением законодательства. Что именно подразумевается под формулировкой "заняться"? Речь идет о призыве к депортации, проверкам или каким-то другим действиям?

Речь идет о людях, которые выехали на основании поддельных документов и не вернулись, которые использовали фальшивые инвалидности, которые где-то незаконно пересекли границу вне пределов пограничного контроля. И это уже установлено приговором суда, потому что уже есть приговоры. В отношении них могут применяться определенные меры для возвращения.

Украина планирует официально обращаться к странам ЕС с запросами об экстрадиции, или речь Зеленского была призывом к этим странам решить проблему самостоятельно?

Я не могу сказать, что планирует Украина, потому что это не в моей компетенции. Вопрос экстрадиции – это вопрос к офису Генерального прокурора, который непосредственно занимается этим вопросом. Но я считаю, что если человек незаконно пересек границу, нарушил законодательство, нужно в рамках уголовных производств это устанавливать и экстрадировать. А уже здесь, на территории Украины, решать, что делать с таким человеком. Следует ли его принудительно мобилизовать? Вероятно, но нужно понять, какими будут основания для мобилизации в случае задержания и уголовного производства до вынесения приговора. Возможно, путем заключения какого-то соглашения со следствием.

Но то, что многим украинцам в Европе созданы чрезвычайно комфортные условия для проживания, в том числе мужчинам, которые не думают о необходимости защищать наше государство, это также действительно так. И даже наши европейские партнеры уже видят, что с этим нужно что-то делать.

Могут ли в ЕС считать, что такие лица подпадают под положения международного права о статусе беженцев? Распространяется ли на них режим временной защиты, предоставленный украинцам? Не будет ли их возвращение противоречить Конвенции о статусе беженцев?

Здесь нужно обращаться к национальному законодательству той или иной страны Европейского Союза. Потому что вопрос статуса беженцев, кроме международного права, регулируется также и национальным законодательством.

Мерц заявил, что будет работать с Украиной над ограничением количества украинских мужчин, прибывающих в Германию. Каким образом это может быть реализовано?

Я думаю, что Мерц хочет помочь Украине не только оружием, но и людьми, и, вероятно, он из самых благих побуждений об этом сказал, но я не знаю немецкого законодательства. Вот, каким образом они это планируют делать, это их внутреннее дело.

Но насколько эффективными будут эти "экстрадированные воины", насколько они будут патриотичными и способными в полной мере защищать нашу независимость – это тоже вопрос.

Сейчас во время военного положения разрешен выезд мужчинам до 24 лет включительно. Может ли в будущем возникнуть ситуация, когда Украина будет требовать возвращения тех, кто выехал ранее, но уже достиг мобилизационного возраста за границей?

Я могу прокомментировать это как юрист. Одно дело – когда мы говорим о "Шляхе", программе, по которой многие люди выехали и не вернулись. Здесь речь идет о нарушении законодательства и взятых на себя обязательств. А если человек выехал за пределы Украины законно, не брал на себя обязательств вернуться, то законного механизма обеспечить его возвращение я не вижу.

справка Владимир Ватрас Член Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Владимир Ватрас — народный депутат Украины IX созыва, председатель подкомитета по вопросам организации и деятельности адвокатуры Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики. Окончил юридический факультет Хмельницкого института регионального управления и права. Получил степень кандидата юридических наук, имеет ученое звание профессора. Владимир Ватрас преподает на кафедре гражданского права и процесса в Хмельницком университете управления и права имени Леонида Юзькова, активно занимается научной деятельностью. Адвокат, в 2016 году был избран председателем квалификационной палаты Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Хмельницкой области. В парламенте занимается вопросами правовой помощи и реформированием органов юстиции.

