После проигрыша на выборах Орбан отказался от участия в саммите ЕС, – Politico

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, проигравший парламентские выборы 12 апреля, не примет участия в предстоящем саммите европейских лидеров. Саммит состоится 23-24 апреля на Кипре.

Как сообщает Politico, Орбан решил отказаться от поездки, поскольку его политическое будущее остаётся неопределённым после завершения более чем 15-летнего пребывания у власти. Отсутствие венгерского премьера на встрече лидеров ЕС символизирует завершение периода, в течение которого Орбан был одной из наиболее конфликтных фигур блока.

Ожидается, что Венгрию на саммите будет представлять его союзник - премьер-министр Словакии Роберт Фицо, говорится в материале.

В течение многих лет Орбан играл важную роль в европейской политике, часто выступая против решений Брюсселя и используя право вето для блокирования инициатив, включая вопросы, связанные с поддержкой Украины и санкциями против России. Его отсутствие на саммите воспринимается как сигнал возможных изменений в позиции Венгрии на европейской арене, отмечается в публикации.

В ЕС ожидают, что новоизбранный премьер Венгрии Петер Мадьяр может восстановить отношения с партнёрами по блоку. На этом фоне предстоящий саммит рассматривается как возможность для европейских лидеров обсудить дальнейшие шаги без одного из самых жёстких критиков внутри союза, резюмирует издание.

Напомним, Европейская комиссия одобрила пакет документов, согласно которым предлагается выделить Киеву 45 миллиардов евро из общей программы кредитования Украины на 90 миллиардов евро, рассчитанной на два года. Об этом сообщили на официальном сайте Еврокомиссии. Предложение исполнительного органа ЕС должно быть одобрено Европейским советом.

В свою очередь еврокоммисар Марта Косс заявила, что ЕС может объявить о предоставлении Украине нового транша в рамках программы Ukraine Facility. Она считает, что Киев может получить 2,5-2,7 млрд евро.

