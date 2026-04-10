Рассказываем, как прогнать крота с огорода или сада, не причиняя вреда животному.

Появление кротовых нор на аккуратном газоне или прямо на огороде способно испортить настроение любому дачнику. Эти животные приходят не просто так - в почве они ищут свою главную добычу: дождевых червей, личинок насекомых и других подземных обитателей, которыми активно питаются. К счастью, есть простой и гуманный способ избавиться от незваного гостя – рассказываем, как выгнать кротов с участка с помощью простой смеси.

Как прогнать крота

Весенняя уборка в саду и на огороде - как раз тот период, когда чаще всего становятся заметны следы подземных жителей. Кроты, несмотря на свою пользу (они рыхлят почву и уничтожают личинок вредителей), способны серьезно испортить внешний вид участка и даже повредить системы полива, пишет польское издание Kobieta.

Видео дня

Вместо радикальных мер стоит учитывать, что эти животные частично охраняются, поэтому лучше выбирать щадящие способы, которые просто заставят их покинуть территорию. Самый эффективный подход - воздействовать на их крайне чувствительное обоняние: кроты не переносят некоторые резкие природные запахи.

Самый простой способ избавиться от незваного гостя - приготовить сильно пахнущий чесночный настой. Его запах кроты не выносят.

Вам понадобятся:

10 зубчиков чеснока;

2 литра кипятка.

Нужно раздавить зубчики чеснока и залить их кипятком, а после полного остывания смеси вылить ее прямо в свежие норы в земле.

Для усиления эффекта стоит добавить в настой несколько капель мятного или эвкалиптового масла, что создаст еще более сильный запаховый барьер.

После этого норы следует плотно засыпать землей, чтобы аромат как можно дольше сохранялся внутри туннелей. Поскольку этот запах со временем улетучивается, особенно после сильных дождей, эту процедуру стоит повторять регулярно каждые несколько дней, пока не перестанут появляться новые кротовые норы.

Как прогнать крота с грядки можно еще - другие способы

Другие методы борьбы с кротом тоже весьма гуманны.

Нужно взять несколько пустых стеклянных бутылок из-под напитков и закопать их горлышком вверх так, чтобы они выступали на несколько сантиметров над поверхностью газона. Порывы ветра, попадающие внутрь бутылок, создают специфические свистящие звуки и вибрации - они распространяются по ходам и раздражают чрезвычайно чувствительный слух кротов, заставляя их покинуть шумную зону.

Еще один эффективный, хотя и более редкий метод - использование человеческих волос или собачьей шерсти. Достаточно собрать небольшое количество волос с расчески, скатать из них шарики и поместить глубоко в туннель. Крот как животное избегает запаха потенциальных хищников - волосы подскажут животному, что территория опасна, и он сбежит.

