Секрет в цифрах: кто по дате рождения не умеет врать

Нумерологи утверждают, что дата рождения может влиять на черты характера, в частности на честность и целостность человека. В то же время эксперты подчеркивают: числа не определяют судьбу, а лишь усиливают определенные поведенческие склонности, пишет NDmais.
Согласно этой теории, наиболее честными считаются люди, связанные с числами 1, 3, 4, 6 и 9 – или рожденные в конкретные даты, соответствующие этим числам.
К ним относятся:
- 1, 10, 19, 28 – лидеры с сильным чувством справедливости;
- 3, 12, 21, 30 – открытые и правдивые коммуникаторы;
- 4, 13, 22, 31 – ответственные и принципиальные;
- 6, 15, 24 – преданные, заботливые и искренние;
- 9, 18, 27 – альтруистичные и ориентированные на справедливость.
Специалисты объясняют, что честность в этом контексте означает способность действовать правдиво, избегать обмана и сохранять внутреннюю последовательность между словами и поступками.
В то же время отмечается: даже если человек имеет "склонность" к честности по дате рождения, ключевую роль все равно играют личные решения и жизненный опыт.