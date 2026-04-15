Наступление РФ 'захлебнулось', переломный момент может наступить уже в этом году, - Welt

Украина может спровоцировать экономический коллапс России.

Российское весеннее наступление сошло на нет. В это же время развитие украинских дронов стремительно продвигается вперед.

Как пишет Welt, для Украины переломный момент в войне больше не является несбыточной мечтой. Более того, он может наступить уже в этом году.

Переломный момент в войне может наступить уже в 2026 году

Отмечается, что многие эксперты прогнозируют то, что в ближайшие дни или недели россияне могут попытаться пойти в масштабное наступление. Для этого Москва перебрасывает в Украину часть своих стратегических резервов, которые по сути должны были защищать границы в других местах.

В издании добавили, что Кремль поставил срок для захвата последних украинских опорных пунктов в Донецкой области - конец апреля. Такими опорными пунктами являются города Дружковка, Константиновка и Покровск, за которые ведутся жестокие бои.

"Установленный срок невозможно соблюсти", - говорил президент Украины Владимир Зеленский.

По оценкам экспертов, с учетом нынешних темпов наступления России может потребоваться еще несколько лет, чтобы захватить всю Донецкую область. Даже по самым оптимистичным прогнозам с российской точки зрения это произойдет не раньше августа 2027 года и будет сопровождаться огромными потерями.

В издании отметили, что Россия до сих пор проводила политику выжженной земли, превращая населенные пункты в руины и пепел, чтобы продвигаться вперед. Однако сегодня эта жестокая тактика, вероятно, уже не будет работать без проблем.

Эксперты считают, что весенняя наступательная операция России практически сошла на нет. За первые три месяца украинские вооруженные силы смогли отвоевать более 400 квадратных километров в районе Александровки и Гуляйполя.

"Этот год будет очень тяжелым для России. По сравнению с Россией мы к настоящему моменту добились значительного технологического преимущества", - рассказал журналистам советник министра обороны Украины Сергей Стерненко.

Он поделился, что Украина создала технологические инновации, которые "пока остаются секретными, но о которых скоро услышит весь мир". Стерненко подчеркнул, что 2026 год может стать переломным моментом войны - на фронте, в воздухе, а также в отношении внутриполитической ситуации в России.

"Мы можем спровоцировать экономический коллапс России", - заявил Стерненко.

Советник министра обороны отметил, что Кремль опасается нестабильности в стране, блокируя доступ к Telegram и ограничивая работу мобильного интернета.

Украинские удары наносят России серьезный ущерб

Также Стерненко рассказал журналистам, что Украина переходит в наступление. По его словам, в будущем на фронте планируется использовать гораздо больше дронов средней дальности, чем в предыдущие месяцы.

"До сих пор атаки были лишь спорадическими", - отметил советник главы Минобороны.

Благодаря недавно разработанным системам, дальность действия которых составляет от 50 до 150 километров, существующая "килл-зона" будет значительно расширена, подчеркнул Стерненко.

Советник министра обороны добавил, что российская логистика окажется далеко за линией соприкосновения, став мишенью для атак. Он отметил, что первые успехи уже есть.

Кроме того, Стерненко поделился, что в это же время продолжаются удары по вражеским радиолокационным станциям и системам ПВО как на оккупированных территориях, так и на территории России. Он подчеркнул, что так открывается путь для украинских дипстрайков.

"В России мы уже можем делать все, что захотим. У России к тому же заканчиваются ракеты-перехватчики", - рассказал Стерненко журналистам.

Кроме того, в издании напомнили, что Институт изучения войны (ISW) ранее сообщал, что у России, вероятно, нет полностью разработанных или развернутых мобильных огневых групп, систем противодействия дронам или других недорогих, распределяемых систем, чтобы защищаться от повторяющихся массированных атак украинских дронов по широко разбросанным целям.

Целью украинских атак являются прежде всего российская нефтегазовая инфраструктура с ее нефтеперерабатывающими заводами, экспортными портами, резервуарами и трубопроводами, а также военно-промышленный комплекс по производству взрывчатых веществ, дронов и ракет, отметили в издании.

Также журналисты добавили, что Украина целенаправленно стремится к ослаблению российских оборонных предприятий. Недавно Силы обороны атаковали нефтехимические заводы в России, производящие промежуточные продукты для взрывчатых веществ, а также каучук для военных шин. Были атакованы и военные авиаремонтные заводы.

"Конечно, эти атаки дают эффект в долгосрочной перспективе. Именно потому, что Украина наносит многоплановые удары, и возникает синергетический эффект", - заявил в разговоре с журналистами президент Центра глобалистики, эксперт по энергетике Михаил Гончар.

Эксперт отметил, что прекращение экспорта и уничтожение резервуаров неизбежно влияет на добычу нефти, потому что практически не остается возможностей для промежуточного хранения. В издании напомнили, что в 2026 году РФ уже пришлось сократить добычу нефти.

Гончар упомянул и то, что у россиян возникли проблемы с производством керосина, которое в марте сократилось на 16,5%, а в апреле - на 22%.

"После недавних украинских атак потери, должно быть, гораздо больше... Если Украина будет действовать так же, как в последние две недели, то у Москвы, без сомнения, возникнет серьезная проблема", - подчеркнул эксперт.

Украина произвела революцию в наступательной доктрине

Ранее The Jerusalem Post писало, что Украина стала лидером в разработке дронов и беспилотных наземных транспортных средств. В издании добавили, что украинские военные являются крупными новаторами в использовании беспилотников на поле боя.

Журналисты напомнили, что Украина произвела большое количество беспилотников для использования на передовой. Это необходимо, поскольку линия фронта с Россией очень длинная, а численность ВСУ не является неограниченной.

В издании привели еще один пример инноваций Украины: после совершенствования наступательных и оборонительных действий с использованием беспилотников, она использует беспилотные наземные транспортные средства и другие роботизированные системы.

