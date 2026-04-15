Психологи назвали 3 фразы, которые чаще всего повторяют несчастные люди

Невербальная речь, а именно жесты, мимика, осанка, интонация, многое говорит о нашем внутреннем состоянии. Однако слова имеют прямое значение, особенно в случае людей, переживающих эмоциональные трудности. Об этом сообщает Mediafax.

"Несчастные люди имеют несколько общих черт, которые легко распознать. Среди них - низкая самооценка, негативные мысли, высокий уровень стресса и тревоги, а также склонность к токсичным отношениям. Выявление этих паттернов чрезвычайно важно для оказания поддержки и внедрения постепенных изменений", - объясняют в издании.

Первое предложение: "У меня ничего не получается"

У таких людей отдельный негативный опыт автоматически распространяется на все сферы жизни. Одна неудача становится доказательством того, что все идет плохо. Поэтому такое искаженное мышление блокирует способность признавать настоящие успехи.

Второе предложение: "Всегда одно и то же"

Такие слова отражают восприятие жизни как чего-то монотонного и лишенного смысла. Оно связано с потерей интереса к повседневной жизни.

"Человек больше не способен замечать изменения, прогресс или положительные моменты. Все кажется одинаковым, независимо от того, что происходит на самом деле", - подчеркивают в материале.

Третья фраза: "Зачем пытаться, если все равно получится плохо?"

Для людей, которые произносят такую фразу, любая попытка кажется бесполезной еще до того, как ее начать. В результате они отказываются от действий еще до их начала и укрепляют убеждение, что изменения невозможны.

Первый шаг к эмоциональному счастью

Чтобы преодолеть такие барьеры, нужно изменить манеру речи. Внутренняя и внешняя речь формируют то, как мы воспринимаем реальность. Поэтому понимание таких фраз, у себя или у окружающих, открывает путь к изменениям.

"Если эти шаблоны мышления и речи влияют на повседневную жизнь, специалисты рекомендуют обратиться к психологу. Постепенные изменения, происходящие при профессиональной поддержке, могут преобразить то, как человек относится к себе и к миру", - заверили в публикации.

