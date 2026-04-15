Хокинг ошарашил прогнозом для человечества: но есть план 'Б'

Ученый считал, что глобальные катастрофы – от климатических изменений до ядерной войны – могут уничтожить цивилизацию, поэтому освоение космоса должно стать "планом Б" для выживания человечества.

Известный физик-теоретик Стивен Хокинг еще при жизни высказывал тревожный прогноз относительно будущего человечества. По его словам, цивилизация может не просуществовать следующие тысячу лет, если останется только на Земле, пишет ECOnews.

"Я не думаю, что человеческая раса переживет следующие тысячу лет, если мы не распространимся в космос", – подчеркивал ученый, объясняя это высокими рисками глобальных катастроф.

Почему Хокинг считал Землю уязвимой

По мнению ученого, жизнь на одной планете слишком хрупка. Он неоднократно предупреждал об угрозах, которые могут привести к исчезновению человечества, среди них:

ядерная война;

неконтролируемые изменения климата;

искусственно созданные пандемии;

развитие неконтролируемого искусственного интеллекта;

перенаселение.

Хокинг подчеркивал, что колонизация космоса должна стать "планом Б" для цивилизации.

Предупреждения физика приобретают новое значение на фоне современных климатических изменений. По оценкам ученых, глобальная температура уже повысилась более чем на 1°C по сравнению с доиндустриальным уровнем, что приводит к экстремальным погодным явлениям, поднятию уровня моря и утрате биоразнообразия.

ООН также предупреждает, что при нынешних тенденциях мир может столкнуться с потеплением до 3°C в этом столетии – значительно выше безопасных пределов.

Космос – не быстрое решение

Несмотря на призывы к освоению космоса, эксперты подчеркивают: в ближайшем будущем колонии на Луне или Марсе не смогут стать альтернативой Земле для большинства людей.

Такие базы будут ограниченными, зависимыми от поставок и сложными для поддержания жизни. Специалисты подчеркивают, что ключ к выживанию человечества остается на Земле. Речь идет о:

сокращение выбросов;

развитие возобновляемой энергетики;

защиту экосистем;

адаптацию к изменениям климата.

Идеи Хокинга сегодня рассматривают не только как призыв к космической экспансии, но и как напоминание о том, что будущее человечества зависит от решений, которые оно принимает уже сейчас.

