Тариф на электроэнергию может вырасти уже этим летом, – эксперт

Уже этим летом может вырасти тариф на электроэнергию для бытовых потребителей. Такое заявление сделал энергетический эксперт Станислав Игнатьев в эфире Новини.Live.

По его словам, в апреле и мае украинцы будут платить за электричество по действующему тарифу – 4,32 грн за кВт-ч (или 2,64 грн для тех, кто использует электроотопление до 2000 кВт-ч). Однако уже с июня возможно подорожание.

"Почему так происходит? Кейс в прошлом году. До конца отопительного периода, фактически истекающего 30 апреля, в Украине действует действующий тариф. Затем есть месяц для его обсуждения, если будут изменения. То есть если, например, 1 мая правительство решит поднимать тариф, то будет еще месяц на его обсуждение, и тогда уже новый тариф может вступить в силу через 30 полных дней. Нет календарных, полных дней. Потому ориентировочно в прошлом году это началось 1 июня", – пояснил Игнатьев.

В то же время эксперт не уточнял, на сколько может вырасти тариф на свет.

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в комментарии УНИАН заявил, что уже в этом году вырастут тарифы на газ и электроэнергию для населения. По его словам, ожидается рост примерно на 25%.

"Политики не хотят во время войны поднимать цены на такие чувствительные услуги, но другого выхода нет. Даже не потому, что этот закон принят, а потому что не за счет чего дотировать цены. "Нафтогаз" фактически финансово несостоятелен, в энергетическом секторе сформированы огромные долги", – отметил он.

Вас также могут заинтересовать новости: