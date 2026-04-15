Забыли об 'украинских домохозяйках': Rheinmetall вооружит Бундесвер дронами на €300 млн

Rheinmetall стремится выйти за пределы своей традиционной сферы деятельности.

Немецкий парламент одобрил сделку на почти 300 млн евро, в рамках которой оборонный концерн Rheinmetall станет поставщиком ударных дронов для Вооруженных сил Германии. Об этом пишет The Financial Times.

Отмечается, что сумма первоначального заказа составляет 298 млн евро, что на 30 млн евро больше, чем контракты, заключенные ранее в 2026 году с компаниями Helsing и Stark Defence.

В издании добавили, что в долгосрочной перспективе контракт Rheinmetall может быть расширен до 2,39 млрд евро в течение семи лет, хотя члены бюджетного комитета установили ограничение в 1 млрд евро на возможные заказы для каждого из трех поставщиков из-за опасений относительно их производительности и цен. Это означает, что будущие заказы, превышающие эту сумму, потребуют дополнительного одобрения парламента.

Видео дня

Также журналисты напомнили, что общий оборонный бюджет Германии на следующие четыре года составляет 550 млрд евро. Сделки по дронам заключаются в то время, когда немецкие военные чиновники стремятся извлечь уроки из войны в Украине, проводя масштабную кампанию по перевооружению в ответ на угрозу со стороны России.

В издании отметили, что немецких чиновников до сих пор критикуют за то, что Бундестаг тратит слишком много средств на традиционные системы вооружения и недостаточно - на инновационные новые технологии.

Журналисты добавили, что Rheinmetall стремится выйти за пределы своей традиционной сферы деятельности - танков и артиллерии. Концерн намерен освоить такие области, как космос и военно-морское судостроение.

Также в издании напомнили, что в начале 2026 года в Rheinmetall потерпели неудачу, так как не смогли вовремя продемонстрировать свой новый вооруженный дрон, чтобы он был включен в первоначальный раунд контрактов. Впоследствии компания заявила, что успешно продемонстрировала возможности своего дрона FV-014 в немецком испытательном центре.

По данным Rheinmetall, система, включающая программное обеспечение с искусственным интеллектом, разработана немецким стартапом Auterion. Этот дрон имеет заявленную дальность полета до 100 км и продолжительность полета до 70 минут.

Скандальное заявление главы Rheinmetall об украинских дронах - что известно

Напомним, что ранее генеральный директор концерна Rheinmetall Армин Паппергер пренебрежительно высказался об использовании Украиной дешевых дронов против российских танков. По его словам, это похоже на игру в Лего.

Паппергер сказал, что Украина якобы не добилась никакого технологического прорыва. Также глава Rheinmetall назвал крупнейших производителей беспилотников в Украине "украинскими домохозяйками с 3D-принтерами".

Позже внештатный советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин отреагировал на заявление Паппергера. Он подчеркнул, что все работники отрасли заслуживают уважения.

Затем концерн Rheinmetall сделал новое заявление, в котором выразил уважение украинскому народу. Представители концерна заявили, что инновационный потенциал и боевой дух украинского народа служат для них источником вдохновения.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что заявление гендиректора Rheinmetall относительно украинских дронов является "странным". По его словам, если каждая домохозяйка Украины действительно может производить дроны, тогда каждая украинская домохозяйка может быть гендиректором Rheinmetall.

Вас также могут заинтересовать новости: