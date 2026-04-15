16 апреля порадует киевлян тепло и небольшим весенним дождем

По ночам заморозков уже не ожидается.

В четверг, 16 апреля, погода в Киеве будет теплой, но ожидается небольшой дождь. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью уже бузе заморозков, температура ожидается около +6°...+8°. Днем в столице потеплеет на 10 градусов - до +16°...+18°. Будет переменная облачность и есть вероятность небольшого дождя.

Ветер 5-10 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 749-750 мм ртутного столба.

Во Львове в четверг будет переменная облачность. Ночью +5°, днем +17°, небольшой дождь.

В Луцке будет переменная облачность, ночью +5°, днем +17°, небольшой дождь.

В Ровно завтра переменная облачность, ночью +5°, днем +17°, небольшой дождь.

В Тернополе 16 апреля ночью +5°, днем +17°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью +5°, днем +17°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью +5°, днем +17°, небольшой дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +5°, днем будет +18°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Черновцах в четверг - переменная облачность, ночью +5°, днем +17°, небольшой дождь.

В Виннице завтра будет +5°...+18°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Житомире в четверг ночью +5°, днем +18°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +3°...+18°, переменная облачность.

В Черкассах завтра ночью +5°, днем +18°, переменная облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +18°, переменная облачность.

В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха +5°...+18°.

В Одессе 16 апреля - переменная облачность, температура ночью +5°, днем +18°.

В Херсоне в четверг ночью будет +5°, днем +18°, переменная облачность.

В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +5°, днем +18°.

В Запорожье температура ночью +5°, днем +18°, переменная облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +3°, а днем +18°, переменная облачность.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +3°, днем +18°.

В Днепре температура ночью будет +3°, днем +18°, переменная облачность.

В Симферополе в четверг будет переменная облачность, +5°...+18°.

В Краматорске завтра будет переменная облачность, температура ночью +3°, днем +18°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +17°.

