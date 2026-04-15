Как попкорн влияет на уровень сахара в крови: диетологи удивили своим ответом

Эксперты объяснили, можно ли употреблять эти лакомства людям, которые следят за своим здоровьем, и как правильно их готовить.

Попкорн может быть не только вкусным, но и полезным дополнением к рациону, если соблюдать определенные правила приготовления, пишет издание EatingWell.

Как свидетельствуют данные Министерства сельского хозяйства США, порция попкорна объемом в 3,5 чашки содержит около 4 граммов клетчатки при низкой калорийности (всего 110 ккал). По оценкам, именно высокое содержание пищевых волокон замедляет усвоение углеводов, предотвращая резкие скачки сахара

Особого внимания заслуживает антиоксидантный состав продукта. Согласно исследованию Университета Скрентона, опубликованному в журнале Antioxidants, попкорн содержит значительное количество полифенолов. Эти соединения защищают организм от воспалений.

Более того, в научной работе журнала Food Chemistry Advances отмечается, что регулярное употребление таких антиоксидантов снижает риск долгосрочных осложнений, в частности сердечных заболеваний, у людей из групп риска.

Однако ученые предостерегают от использования магазинных вариантов с добавками. По мнению специалистов Американской кардиологической ассоциации, масло и карамель мгновенно превращают полезный перекус во вредный, провоцируя быстрый подъем уровня сахара.

Как говорится в их рекомендациях, лучше выбирать домашнее приготовление с использованием оливкового масла или специй, таких как корица, обладающих дополнительными противовоспалительными свойствами.

Специалисты делают акцент на том, что малышам до 4 лет попкорн давать не рекомендуется. Центры по контролю и профилактике заболеваний говорят о рисках – дети в таком возрасте могут легко подавиться или даже задохнуться твердыми зернами.

Ранее УНИАН писал о том, какой хлеб полезнее – ржаной или на закваске. Продукты с высоким содержанием клетчатки, как выяснили исследования, помогают дольше чувствовать сытость, что способствует контролю веса. Это, в свою очередь, снижает нагрузку на сердце и уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Вас также могут заинтересовать новости: