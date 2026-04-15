Капуста внезапно подорожала: сколько стоит овощ в Украине

Спрос растет на фоне сокращения предложения.

Цены в Украине на прошлогоднюю белокочанную капусту от фермеров выросли за неделю в среднем на 25%. Овощ сейчас продают в диапазоне 4-10 грн/кг.

Аналитики проекта EastFruit объясняют рост стоимости капусты оживлением спроса на фоне существенного сокращения предложения овоща урожая 2025 года на рынке.

Фермеры начали постепенно повышать цены на прошлогоднюю белокочанную капусту с начала текущей недели. В то же время в настоящее время стоимость капусты в Украине на 85% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Участники рынка не исключают дальнейшего роста цен на белокочанную капусту из-за стремительного сокращения запасов овоща в хранилищах.

Цены на капусту в супермаркетах Украины

Капуста на развес в Varus стоит 7,6 грн/кг.

Белокочанную капусту в "Сильпо" продают по 10 гривень за килограмм.

Стоимость капусты в АТБ составляет 8,89 грн/кг.

На прошлой неделе цены на томаты выросли в среднем на 10% – фермеры отпускали овощ в пределах 160–180 грн/кг. За год помидоры подорожали примерно на 77%.

А вот морковь, как и остальные овощи борщевого набора, сегодня стоит в Украине значительно дешевле, чем в прошлом году. Впрочем, дорожать начал и этот корнеплод – за предыдущую неделю он прибавил в цене 20%.

