Какие отношения были между неандертальцами и людьми: открытие ошеломило ученых

Регион Леванта давно признан местом смешения ранних людей и неандертальцев. Свидетельства социального и культурного поведения предшествуют всем другим подобным свидетельствам в мировой летописи на десятки тысяч лет, пишет Earth.
В новом исследовании ученые проанализировали беспрецедентные находки из пещеры Тиншемет в Израиле, чтобы понять взаимоотношения между неандертальцами и Homo sapiens во времена среднего палеолита.
Неандертальцы, люди и пещера Тиншемет
Это место оказалось настоящей археологической и антропологической сокровищницей, где были найдены скелеты, захоронения и артефакты, связанные с этими погребениями.
Это первые новые захоронения людей среднего палеолита, исследованные за последние 50 лет.
Новые данные из пещеры Тиншемет указывают на то, что ранние люди были не просто соседями, а активно обменивались информацией и влияли друг на друга в плане методов выживания, изготовления орудий труда и культуры.
При сравнении находок с данными из других мест Леванта были обнаружены схожие орудия труда, одинаковое расположение скелетов в захоронениях, предметы, предназначенные для загробной жизни, и наличие фрагментов охры по всей толще отложений.
Это указывает на то, что, хотя существовали разные типы гомининов, все они разделяли общие культурные и социальные практики.
Очевидно, что отношения между ранними людьми и неандертальцами были сложнее, чем считалось ранее.
Люди и неандертальцы разделяли общую культуру
Раскопки в пещере Тиншемет ведутся с 2017 года. Их основная цель - выяснить природу взаимоотношений между Homo sapiens и неандертальцами в середине палеолита в этом регионе.
Существовала ли между двумя группами конкуренция за ресурсы, или они были мирными соседями? Чтобы найти ответ на этот вопрос, исследователи интегрировали данные из четырех основных областей - производство каменных орудий, стратегии охоты, поведение и социальная сложность.
Этот комплексный подход позволил сделать вывод, что неандертальцы, донеандертальцы и Homo sapiens, которые населяли Левант в разные периоды, вступали в значимые взаимодействия, которые способствовали обмену знаниями и навыками, что, в свою очередь, привело к смешению культур между этими группами.
Значение пещеры Тиншемет
Находки в пещере Тиншемет позволяют заглянуть в период доисторического взаимодействия людей, и свидетельства указывают на то, что неандертальцы и ранние люди не только сосуществовали, но и влияли друг на друга в образе жизни.
Ученые сравнили Левант с "плавильным котлом", где различные группы людей встречались, взаимодействовали и развивались вместе.
Доктор Марион Прево из Еврейского университета в Иерусалиме отметила, что в середине средневекового периода улучшение климата увеличило пропускную способность региона, что привело к демографическому росту и усилению контактов между различными таксонами Homo.
Люди и неандертальцы - социально сложная история
Этот демографический сдвиг способствовал социальным обменам, которые внесли вклад в общие технологические и культурные достижения, наблюдаемые в археологических находках.
Ученые считают, что взаимосвязь образов жизни различных человеческих групп в Леванте предполагает глубокие взаимоотношения и общие стратегии адаптации:
"Эти открытия рисуют картину динамичного взаимодействия, сформированного как сотрудничеством, так и конкуренцией".
Открытия в пещере Тиншемет подтверждают идею о том, что доисторические человеческие группы не были изолированными, а участвовали в непрерывном обмене, который формировал их обучение, выживание, культуру и технологический прогресс.
Недавно ученые отыскали следы последних неандертальцев в Европе и рассказали, где они жили. Предварительные результаты указывают на редкую капсулу времени, принадлежавшую одним из последних неандертальцев в Европе.