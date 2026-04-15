Нельзя просто взять и выйти: Ступак объяснил, почему Украина не выведет войска из Донбасса

Ни президент, ни Верховная Рада не обладают такими полномочиями, утверждает бывший сотрудник СБУ.

В Украине не существует ни одного юридического механизма, который позволил бы властям вывести войска с определенной территории в обмен на завершение войны, гарантии безопасности или инвестиции. Об этом сказал военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в интервью Укринформу.

Комментируя заявления американских партнеров о том, что Украина должна уступить территории Донецкой и Луганской областей, чтобы получить гарантии безопасности, Ступак подчеркнул, что ни президент, ни Верховная Рада не имеют таких полномочий.

"В Украине не существует ни одного юридического механизма, который позволил бы власти просто взять и "выйти" с этих территорий. Ни президент, ни Верховная Рада не имеют таких полномочий", – заявил он.

По словам эксперта, любая попытка принять подобное решение автоматически подпадает под уголовную ответственность за государственную измену.

"Это вопрос Конституции, территориальной целостности и людей – там проживают сотни тысяч граждан, которых мы не имеем права бросить. И главное – нет никаких реальных гарантий, ни от России, ни от западных партнеров, что после этого агрессия прекратится", – добавил он.

