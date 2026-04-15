Прогнозы не оправдались: Путин ищет виновных в спаде экономики РФ, - Reuters

Правительство РФ ожидает роста экономики на 1,3% в этом году, однако может пересмотреть прогноз в сторону понижения.

Президент России Владимир Путин раскритиковал своих ключевых чиновников после падения экономики страны на 1,8% в первые два месяца года и призвал их подготовить новые меры для стимулирования экономического роста.

Как пишет Reuters, рост российской экономики в 2025 году замедлился примерно до 1% против 4,9% в 2024-м на фоне жесткой монетарной политики ЦБ и западных санкций, направленных на ограничение доходов от продажи нефти. При этом после скачка цен на нефть в марте из-за кризиса на Ближнем Востоке Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста ВВП России в 2026 году до 1,1% с прежних 0,8%.

В то же время правительство РФ прогнозирует рост экономики на уровне 1,3% в этом году, однако предупреждает, что этот показатель могут пересмотреть в сторону понижения уже в этом месяце из-за слабых результатов в начале года.

Путин заявил своим экономическим советникам, среди которых помощник Максим Орешкин, глава ЦБ Эльвира Набиуллина и министр финансов Антон Силуанов, что объяснение спада только календарными факторами является недостаточным. Агентство цитирует Путина:

"Надеюсь услышать подробные доклады о текущем состоянии экономики и причинах, по которым макроэкономические показатели до сих пор не соответствуют ожиданиям".

Также он подчеркнул, что ожидает предложений по "дополнительным мерам, направленным на восстановление роста", которые должны стимулировать бизнес-инициативы и способствовать перераспределению квалифицированной рабочей силы в сектора с более высоким потенциалом развития.

По его словам, правительство также подготовило комплекс мер по снижению зависимости государственного бюджета от доходов с нестабильных мировых товарных рынков, однако подробностей он не привел.

Экономическая ситуация в РФ

Российский малый и средний бизнес вступил в 2026 год в состоянии глубокого кризиса. Работники некоторых предприятий готовятся к забастовкам из-за задолженности по зарплатам. По данным Службы внешней разведки, в ближайшее время может закрыться до трети субъектов малого и среднего бизнеса в России.

Стремительный рост цен на нефть, спровоцированный войной в Иране, и отмена американских санкций на ее продажу Россией существенно укрепляют финансовые возможности и желание Кремля продолжать войну против Украины.

