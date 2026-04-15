Демин 'засветил' квартиру Никитюк и рассмешил сеть

Ведущая не справилась с приготовлением кофе.

К известной ведущей Лесе Никитюк заглянул ее коллега Слава Демин. Он показал своим подписчикам, как выглядит квартира молодой мамы и как она "умеет" готовить кофе. Соответствующее видео ведущий опубликовал на своей странице в Instagram.

На ролике Леся Никитюк пытается приготовить для гостя кофе. Сначала она снимает пену ножом, затем пытается исправить недостатки руками.

"У меня все стерильно. Смотри. Я тебе могу еще полотенцем ее пригладить. Я сделаю тебе кофе, просто не понимаю, какой кофе ты любишь, какой размер стакана нужен... Тебе никак не угодить, теперь мне кофемашину чистить", – отметила Леся во время неудачной попытки.

Тем временем Слава Демин показал кухню ведущей. Никитюк заверила, что готовилась к его приходу и убирала полдня. Сама ведущая на видео предстала в домашнем образе – она собрала волосы в хвостик и была в футболке серого цвета.

Во время "осмотра" кухни ведущий нашел никотиновые стики, на что Леся Никитюк мгновенно с юмором заметила: "Малыш попросил!" и засмеялась.

Демин добавил, что полностью показать квартиру ведущей он не может, потому что это "конспиративная квартира".

В комментариях подписчики предположили, что в будущем стоит ожидать интервью Леси для Славы Демина, а также посмеялись над шутками Никитюк.

Ранее УНИАН писал, что Леся Никитюк покорила сеть новым фото с 10-месячным сыном.

Вас также могут заинтересовать новости: