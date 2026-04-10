Подобные способы окрашивания практиковались еще с незапамятных времен и все еще остаются привычными в быту.

Пасхальные яйца – один из самых узнаваемых символов праздника Воскресения Христова. Традиция их окрашивания берет корни из глубокой древности и сохраняется по сей день. И хотя сейчас на полках магазинов можно найти множество специальных пищевых красителей, в последние годы все больше людей выбирают именно натуральные средства.

Разберемся, как красиво покрасить яйца в разные цвета и оттенки, используя исключительно продукты и растительные компоненты.

Как покрасить яйца на пасху – популярные способы

Натуральные ингредиенты позволяют получить самые разные оттенки – от солнечно-желтого и насыщенного коричневого до фиолетового и даже зеленого. Сам процесс при этом остается довольно простым: яйца либо варят в растворе с природным красителем, либо выдерживают в готовом отваре. Сперва рассмотрим самые популярные способы, например, как покрасить яйца куркумой и чаем каркаде, а затем перейдем к более необычным продуктам.

Яркий желтый цвет – как покрасить яйца куркумой

Куркума придает скорлупе приятный золотистый оттенок. Для этого в воду добавляют несколько ложек специи, немного соли и уксуса, затем варят яйца 10–15 минут.

Чтобы цвет был ровным, яйца лучше сначала довести до комнатной температуры, а воду с куркумой кипятить на медленном огне. После варки яйца можно оставить в отваре еще на 10–15 минут, чтобы усилить насыщенность оттенка. Чем больше вы положите куркумы, тем ярче будет цвет, но помните, что куркума легко окрашивает руки, поэтому желательно использовать перчатки.

Сиреневый или синий – как покрасить яйца каркаде

Чай каркаде дает холодные оттенки – от лилового до темно-синего. При этом цвет появляется постепенно и становится насыщеннее, когда яйца окончательно остывают в отваре.

Для более глубокого тона можно также добавить в отвар немного яблочного или столового уксуса, поскольку он помогает краске лучше закрепиться на скорлупе.

Насыщенный коричневый – как покрасить яйца луковой шелухой

Это один из самых известных способов. Отвар из шелухи придает яйцам тона от золотистого до темно-коричневого, в зависимости от пропорций и времени варки.

Чтобы усилить цвет, подберите подходящий для вас способ, так как покрасить яйца в луковой шелухе можно по-разному. Например, шелуху можно собрать заранее и немного подсушить, а сами яйца предварительно протереть маслом, чтобы поверхность стала более гладкой.

Как необычно покрасить яйца – альтернативные красители

И если то, как покрасить яйца в куркуме или с луковой шелухой, вероятно, знает каждая домохозяйка, то вот другие цвета могут вызывать вопросы. Рассмотрим менее известные варианты.

Розовые и бордовые оттенки – как покрасить яйца свеклой

Свекольный сок окрашивает яйца в нежные розовые тона. Чтобы получить более насыщенный цвет, сок лучше использовать свежеприготовленный, а для более мягкого оттенка годится и разведенный водой. Для разнообразия можно экспериментировать с температурой: теплая жидкость даст более ровный розовый, а холодная – бордово-фиолетовый тон. Чтобы закрепить краску на скорлупе, желательно добавить щепотку соли.

Бежевые и шоколадные оттенки – как покрасить яйца кофе

Крепкий кофе позволяет получить цвета от светлого бежевого до насыщенного коричневого. Интенсивность зависит от крепости напитка и времени выдержки.

Для глубокого шоколадного оттенка лучше использовать эспрессо или растворимый кофе в большой концентрации. Яйца обычно варят прямо в кофе или сначала отваривают обычным способом, а затем замачивают в горячем кофе на 20–30 минут. Также можно добавить немного корицы или ванили для аромата.

Необычные серо-фиолетовые оттенки – как покрасить яйца в вине

Сваренные в красном вине, они приобретают глубокий темный цвет с легким блеском. Для более насыщенного оттенка лучше выбирать вина с интенсивным красным или бордовым цветом.

Яйца нужно варить в смеси вина с небольшим количеством воды и уксуса, чтобы скорлупа не треснула, а после остывания слегка натереть их маслом, чтобы придать дополнительный блеск.

Светло-зеленый и изумрудный – как покрасить яйца травами

На самом деле мало кто знает, как покрасить яйца в зеленый цвет, поскольку этот оттенок довольно редко используется на Пасху. Так что если вы хотите удивить гостей необычным элементом на праздничном столе, можно попробовать получить зеленый с помощью шпината, крапивы или комбинации красителей. Например, покрасив яйцо сначала в куркуму (желтый), а потом выдержав в каркаде, можно получить насыщенный изумрудный цвет.

В целом натуральные красители позволяют не только получать разные оттенки, но и экспериментировать, сочетая их между собой. Благодаря этому подготовка к Пасхе превращается в творческое занятие, в котором с удовольствием могут участвовать и дети, и вся семья.

