Глазурь для пасхи на желатине или аквафабе получается гораздо вкуснее белковой.

Пасха 2026 уже на носу, поэтому кулинары вовсю выпекают домашнюю пасхальную сдобу. Готовую выпечку принято украшать сверху, однако классическая глазурь для пасхи имеет много недостатков. Она легко осыпается и ломается при нарезании, из-за его изделия неудобно есть.

Вместо традиционной попробуйте приготовить глазурь на желатине для пасхи. Она превращается в приятную кремовую массу, легко разрезается ножом и застывает почти мгновенно. Также пасхальную помадку можно готовить на основе аквафабы, что легко взбивается в пышную пену.

Видео дня

Белковая глазурь для пасхи

Для начала разберемся, как сделать глазурь для пасхи самым классическим способом. Такая помадка будет осыпаться, но для многих именно она является самой любимой, ведь знакома еще с детства.

Для приготовления нужны всего три ингредиента:

белок одного яйца;

двести тридцать граммов сахара или сахарной пудры;

чайная ложка лимонного сока.

Яйцо перед взбиванием лучше взять сразу из холодильника, чтобы белок был холодным. Для приготовления можно брать обычный сахар, но пудра быстрее растворяется.

Белок влейте в высокую емкость, начните взбивать миксером на небольшой скорости. После появления белой пены увеличьте мощность техники и начните взбивать в густую пышную массу, постепенно всыпая сахар. Примерно на половине сахара влейте лимонный сок, и смесь сразу посветлеет.

Общее время взбивания занимает от 5 до 10 минут. Если хотите, чтобы глазурь для пасхи из сахара и белка была жидковатой и стекала по стенкам, то готовьте ее около пяти минут. Чтобы масса была густой и плотной, увеличьте это время. Нанесите ее на остывшие пасхи и украсьте по вкусу.

Глазурь с желатином для пасхи

Такая помадка считается самой лучшей - работать с ней одно удовольствие. Она не липнет и не рассыпается, а также мгновенно застывает. К тому же она не содержит сырых яиц, поэтому полностью безопасна для здоровья.

Список ингредиентов выглядит так:

чайная ложка желатина;

четыре столовые ложки воды;

сто граммов сахарной пудры.

Желатин всыпьте в небольшую емкость и залейте двумя ложками воды. Оставьте набухать на 5-20 минут в зависимости от того, быстрорастворимый это продукт или обычный.

Сахарную пудру всыпьте в кастрюлю или сотейник, перемешивая с остальной водой. Включите огонь под конфоркой и при постоянном помешивании доведите сироп до кипения. Затем снимите посуду с огня и добавьте желатин. Взбивайте массу несколько минут миксером на больших оборотах, пока она не станет пышной и светлой. Смесь сначала будет казаться жидкой, но если немного подождать, то загустеет. Слегка остывшей помадкой смажьте выпечку.

Если вы не успели быстро нанести смесь и глазурь для пасхи на желатине засохла, то ее можно просто нагреть в микроволновке и снова сделать податливой. Также при желании помадку можно подкрасить пищевыми красителями.

Глазурь для пасхи из сахара и аквафабы

Такая помадка получается пышной и плотной, не растекается и не осыпается при нарезании. Она лучше, чем стандартная глазурь для пасхи из белков, еще и из-за того, что может наноситься на верхушку толстым слоем. Основу этого рецепта составляет аквафаба. Пусть это название вас не пугает, ведь это обычная жидкость из-под белой консервированной фасоли или нута.

Подготовьте следующие продукты:

сорок миллилитров бобовой жидкости;

сто пятьдесят граммов сахарной пудры;

две столовые ложки картофельного или кукурузного крахмала.

Глазурь для пасхи, которая не липнет и не ломается, готовится на жидкости от бобов. В ней накапливается много белка, что позволяет сбить массу в густую пену. При этом после застывания она остается мягкой, не рассыпаясь на кусочки.

Бобовую воду процедите через жидкость и перелейте в высокую емкость. Взбивайте мощным миксером 5-7 минут на максимальной мощности, пока жидкость превратится в белую воздушную массу. При появлении пены начните постепенно всыпать сахарную пудру, а в конце добавьте крахмал. Смесь должна медленно стекать с ложки - тогда она готова.

Если глазурь для пасхи с желатином схватывается довольно быстро, то бобовую нужно оставить на 2-3 часа для полного застывания. Такой помадкой также можно покрывать пряники, кексы, печенье и другие кондитерские изделия.

