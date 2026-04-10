Если ваша стиральная машина сильно трясется при отжиме, не пугайтесь – это довольно распространенная проблема, которая обычно связана или с неправильной установкой, или с особенностями использования техники. В норме даже на больших оборотах машина должна оставаться устойчивой, не сдвигаться и не издавать громких звуков, но если проблема все же дала о себе знать – не все потеряно.

При отжиме прыгает стиральная машина – внешние причины

Часто вибрация возникает из-за некорректной установки. Если прибор стоит с перекосом, барабан будет работать с дисбалансом, из-за чего возникает центробежная сила, заставляющая корпус двигаться. Чтобы это исправить, нужно выровнять машину с помощью уровня и настроить ножки так, чтобы они прочно стояли на полу.

Также причиной, почему прыгает стиральная машина, может быть неправильно загруженное белье. Если в барабане одна большая вещь, она может скатываться в комок, нарушая равномерность распределения. Как следствие, это вызывает вибрацию и проблемы с отжимом. В таком случае лучше добавить еще пару вещей или пользоваться специальными мешками для стирки.

В общем, не стоит перегружать или недогружать машинку: при слишком большом весе вода и белье распределяются неравномерно, а при слишком маленькой загрузке вещи сдвигаются в одну сторону. Так что лучше всего заполнять барабан примерно на 70–80%.

Особое внимание следует уделить транспортировочным болтам на задней стороне стиралки. Если их не снять после покупки, барабан остается зафиксирован, что приводит к сильной тряске при работе. Перед тем как включать машину, надо проверить, что болты удалены.

Поверхность, на которой стоит машина, тоже может быть причиной, почему сильно прыгает стиральная машина. Неровный или мягкий пол усиливает колебания, тогда как твердые покрытия, в том числе плитка, делают работу более устойчивой. Можно дополнительно использовать антивибрационные подставки, но они не всегда помогают полностью устранить проблему.

Стиральная машина прыгает при отжиме – внутренние причины

Если внешние причины исключены, вибрация может быть связана с износом внутренних деталей. Например, ослабшие амортизаторы плохо гасят движение барабана, из-за чего он начинает раскачиваться. Похожая ситуация бывает при повреждении подшипников – в этом случае слышны гул, скрежет и своеобразные удары. Тут уже нужно обратиться к специалистам для ремонта.

Проблемы могут вызывать и посторонние предметы, например, металлические детали, пуговицы или монеты, оказавшиеся между баком и барабаном. Они создают лишний шум и нарушают центровку при вращении. Так что, если слышны странные звуки, стоит сперва проверить фильтр и зазоры внутри машины.

Иногда причина, почему стиральная машина прыгает при отжиме, кроется в электронике: например, при скачках напряжения или сбоях в управляющем модуле нарушаются определенные механизмы работы, которые могут привести к тряске. В таких случаях может помочь перезапуск или диагностика программного обеспечения.

Если во время работы появляются вибрации, шумы или машина сдвигается, не стоит откладывать устранение проблемы. Продолжительная эксплуатация в таком состоянии лишь ускорит износ деталей и увеличит риск более серьезных поломок.

