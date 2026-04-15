Крошечный моллюск уничтожил весь испанский флот: вот как это было

Учёные разгадали загадку гибели десятков кораблей.

Огромные потери, понесенные испанской армадой в 1588 году, были вызваны деятельностью крошечных существ – корабельных червей, пишет BBC Wildlife.

Отмечается, что на самом деле корабельные черви – это вовсе не черви, а особый вид моллюсков. У них нет раковины, а вместо этого они используют свои твердые наросты, чтобы царапать древесину на мелкие фрагменты и поедать ее. Именно эти существа превратили испанские суда в "решето" еще до того, как те попали в шторм.

Историки сходятся во мнении, что одной из причин, по которой так много кораблей потерпело крушение у берегов Шотландии и Ирландии после их поражения от британцев, было то, что они находились в плохом состоянии из-за отверстий, проделанных в них червями, сверливших древесину.

Долгое время ученые не могли понять, как именно эти моллюски переваривают твердое дерево. Профессор в отставке из Массачусетского университета Барри Гуделл объяснил, что раньше ситуация казалась тупиковой.

"Пищеварительная система корабельного червя долгое время считалась почти пустой", – говорит Барри Гуделл.

Однако недавно команда исследователей обнаружила в кишечнике моллюска скрытый орган – тифлосоль. Именно там они нашли бактерии, которые могут вырабатывать ферменты, способные расщеплять древесину (лигнин).

Ученые отмечают, что это открытие имеет не только историческое, но и экологическое значение. Корабельные черви переваривают до 70% биомассы мангровых лесов, попадающей в океан.

