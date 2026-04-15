Рассказываем, когда новолуние в этом месяце, в чем его особенность и попал ли ваш знак в список счастливчиков.

Каждое новолуние - это точка перезапуска. Но апрельское стоит особняком: по словам астролога Ольги Ходаревой, его энергия будет закладывать потенциал на целый астрологический год. Рассказываем, когда будет новолуние в апреле 2026, что оно несет каждому знаку Зодиака и как использовать это время с максимальной пользой.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Ранее мы публиковали лунный календарь на апрель 2026 с благоприятными и неблагоприятными датами.

Когда новая Луна в апреле 2026 - точная дата и ее особенности

Как рассказала в комментарии УНИАН астролог Ольга Ходарева, новолуние в этом месяце наступит 17 апреля в 14:51, в знаке Овна.

"У этого новолуния много особенностей, потому что знак Овна, в котором оно произойдет, - это первый знак в зодиакальном круге, и будут энергии, которые закладывают потенциал на весь следующий астрологический год, то есть, до следующего апреля. Само новолуние - это важная точка энергетического перезапуска", - поясняет эксперт.

Не все люди могут одинаково реагировать на энергию новолуния, потому что оно происходит в какой-то точке натальной карты человека, и эта точка может либо резонировать с индивидуальными астрологическими показателями человека, либо не резонировать. Это можно увидеть исключительно после проведения индивидуальной диагностики.

Сам знак Овна связан со стартом, началом чего-то нового, импульсом и искрой. Он не умеет ждать, поэтому будет господствовать энергия "мне нужно иметь все и сейчас". Многие люди не умеют реагировать на какие-то медленные процессы - хочется, чтобы дела продвигались быстро, и из-за этого возможны раздражительность, агрессия и конфликты. "Будет трудно сдержаться и "не наломать дров", когда выходишь из пассивного состояния", - предупреждает астролог.

Что нужно делать на новолуние в апреле 2026 и что нельзя

"Энергия этого новолуния связана с физической силой, с новыми начинаниями, с инстинктами, поэтому в этот день весьма благоприятно вести себя активно, принимать решения и приступать к действиям, - советует Ольга Ходарева. - Можно заниматься спортом. Если вы в чем-то хотели сделать первый шаг - будут очень классные энергии для того, чтобы все-таки это сделать".

Также можно наконец сделать то, что давно откладывалось, заниматься тем, к чему испытываешь страсть, в целом - проявлять свои чувства, выходить из пассивности, заявлять о себе и запускать новые проекты.

Овен связан с индивидуальной инициативой человека, поэтому та сфера, в которой мы можем начать проявлять собственную инициативу, прилагая усилия, может выйти на первый план, и это благоприятно.

Что нельзя делать на новолуние:

принимать решения на пике эмоций, когда адекватность "отключена" - это может иметь негативные последствия;

вступать в конфликты, потому что энергия лунного события очень "заряжена" - возможны ссоры и драки, люди могут очень быстро и неожиданно отреагировать на какие-то замечания;

начинать "все и сразу" - это приведет к тому, что можно быстро выгореть, лучше расставить приоритеты.

Также не стоит кому-то что-то доказывать - Овен усиливает конкуренцию, стремление к победе, и из-за этого может возникнуть мысль, что кому-то нужно что-то доказать.

Новолуние в апреле 2026 - астропрогноз для всех знаков Зодиака

Астролог Ольга Ходарева рассказала, как новолуние отразится на каждом из двенадцати знаков Зодиака.

Для Овна - это очень важное событие, точка перезапуска. Начнется новый жизненный цикл, откроются возможности заявить о себе в новом амплуа.

- это очень важное событие, точка перезапуска. Начнется новый жизненный цикл, откроются возможности заявить о себе в новом амплуа. В жизни Тельцов новолуние будет больше о глубине, тишине и внутренней перезагрузке.

новолуние будет больше о глубине, тишине и внутренней перезагрузке. У Близнецов - возможны новые знакомства и новые возможности через социум, через окружение.

- возможны новые знакомства и новые возможности через социум, через окружение. У Раков фокус будет на статусе. Появятся возможности для карьерных достижений.

фокус будет на статусе. Появятся возможности для карьерных достижений. Львам - прогнозируются новые знания, новая философия жизни, новые идеи, новые учителя.

- прогнозируются новые знания, новая философия жизни, новые идеи, новые учителя. Девам - придется решать финансовые вопросы и будут глубокие трансформации.

- придется решать финансовые вопросы и будут глубокие трансформации. В жизни Весов будет акцент на партнерских отношениях, может быть важен новый этап или решение относительно партнерства.

будет акцент на партнерских отношениях, может быть важен новый этап или решение относительно партнерства. У Скорпионов - в центре внимания будут темы здоровья, работы и быта. Время наводить порядок в быту.

- в центре внимания будут темы здоровья, работы и быта. Время наводить порядок в быту. У С трельцов наступит хорошее время для творчества, любви и яркости, можно проявить себя.

наступит хорошее время для творчества, любви и яркости, можно проявить себя. У Козерогов в центре будет тема дома, семьи, важные решения, касающиеся семьи.

в центре будет тема дома, семьи, важные решения, касающиеся семьи. У Водолеев - активизируется тема поездок, обучения, новых знакомств. Совет - быть в движении.

- активизируется тема поездок, обучения, новых знакомств. Совет - быть в движении. У Рыб - акцент будет на деньгах, может появиться новая идея по поводу заработка

Апрельское новолуние будет наиболее благоприятным для Овнов, Львов и Стрельцов, а также Водолеев и Близнецов.

Если говорить о профессиях, то это удачное время для предпринимателей, руководителей, спортсменов, лидеров мнений, представителей силовых структур, военных, пожарных, спасателей, хирургов.

Вас также могут заинтересовать новости: