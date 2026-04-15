Каждое новолуние - это точка перезапуска. Но апрельское стоит особняком: по словам астролога Ольги Ходаревой, его энергия будет закладывать потенциал на целый астрологический год. Рассказываем, когда будет новолуние в апреле 2026, что оно несет каждому знаку Зодиака и как использовать это время с максимальной пользой.
Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.
- Когда новая Луна в апреле 2026 - точная дата и ее особенности
- Что нужно делать на новолуние в апреле 2026 и что нельзя
- Новолуние в апреле 2026 - астропрогноз для всех знаков Зодиака
Когда новая Луна в апреле 2026 - точная дата и ее особенности
Как рассказала в комментарии УНИАН астролог Ольга Ходарева, новолуние в этом месяце наступит 17 апреля в 14:51, в знаке Овна.
"У этого новолуния много особенностей, потому что знак Овна, в котором оно произойдет, - это первый знак в зодиакальном круге, и будут энергии, которые закладывают потенциал на весь следующий астрологический год, то есть, до следующего апреля. Само новолуние - это важная точка энергетического перезапуска", - поясняет эксперт.
Не все люди могут одинаково реагировать на энергию новолуния, потому что оно происходит в какой-то точке натальной карты человека, и эта точка может либо резонировать с индивидуальными астрологическими показателями человека, либо не резонировать. Это можно увидеть исключительно после проведения индивидуальной диагностики.
Сам знак Овна связан со стартом, началом чего-то нового, импульсом и искрой. Он не умеет ждать, поэтому будет господствовать энергия "мне нужно иметь все и сейчас". Многие люди не умеют реагировать на какие-то медленные процессы - хочется, чтобы дела продвигались быстро, и из-за этого возможны раздражительность, агрессия и конфликты. "Будет трудно сдержаться и "не наломать дров", когда выходишь из пассивного состояния", - предупреждает астролог.
Что нужно делать на новолуние в апреле 2026 и что нельзя
"Энергия этого новолуния связана с физической силой, с новыми начинаниями, с инстинктами, поэтому в этот день весьма благоприятно вести себя активно, принимать решения и приступать к действиям, - советует Ольга Ходарева. - Можно заниматься спортом. Если вы в чем-то хотели сделать первый шаг - будут очень классные энергии для того, чтобы все-таки это сделать".
Также можно наконец сделать то, что давно откладывалось, заниматься тем, к чему испытываешь страсть, в целом - проявлять свои чувства, выходить из пассивности, заявлять о себе и запускать новые проекты.
Овен связан с индивидуальной инициативой человека, поэтому та сфера, в которой мы можем начать проявлять собственную инициативу, прилагая усилия, может выйти на первый план, и это благоприятно.
Что нельзя делать на новолуние:
- принимать решения на пике эмоций, когда адекватность "отключена" - это может иметь негативные последствия;
- вступать в конфликты, потому что энергия лунного события очень "заряжена" - возможны ссоры и драки, люди могут очень быстро и неожиданно отреагировать на какие-то замечания;
- начинать "все и сразу" - это приведет к тому, что можно быстро выгореть, лучше расставить приоритеты.
Также не стоит кому-то что-то доказывать - Овен усиливает конкуренцию, стремление к победе, и из-за этого может возникнуть мысль, что кому-то нужно что-то доказать.
Новолуние в апреле 2026 - астропрогноз для всех знаков Зодиака
Астролог Ольга Ходарева рассказала, как новолуние отразится на каждом из двенадцати знаков Зодиака.
- Для Овна - это очень важное событие, точка перезапуска. Начнется новый жизненный цикл, откроются возможности заявить о себе в новом амплуа.
- В жизни Тельцов новолуние будет больше о глубине, тишине и внутренней перезагрузке.
- У Близнецов - возможны новые знакомства и новые возможности через социум, через окружение.
- У Раков фокус будет на статусе. Появятся возможности для карьерных достижений.
- Львам - прогнозируются новые знания, новая философия жизни, новые идеи, новые учителя.
- Девам - придется решать финансовые вопросы и будут глубокие трансформации.
- В жизни Весов будет акцент на партнерских отношениях, может быть важен новый этап или решение относительно партнерства.
- У Скорпионов - в центре внимания будут темы здоровья, работы и быта. Время наводить порядок в быту.
- У Стрельцов наступит хорошее время для творчества, любви и яркости, можно проявить себя.
- У Козерогов в центре будет тема дома, семьи, важные решения, касающиеся семьи.
- У Водолеев - активизируется тема поездок, обучения, новых знакомств. Совет - быть в движении.
- У Рыб - акцент будет на деньгах, может появиться новая идея по поводу заработка
Апрельское новолуние будет наиболее благоприятным для Овнов, Львов и Стрельцов, а также Водолеев и Близнецов.
Если говорить о профессиях, то это удачное время для предпринимателей, руководителей, спортсменов, лидеров мнений, представителей силовых структур, военных, пожарных, спасателей, хирургов.