Booking предупредил об утечке данных клиентов: что оказалось в руках мошенников

Сервис бронирования отелей Booking предупредил пользователей о возможной утечке персональных данных, сообщает BBC News. В компании заявили, что третьи лица могли получить несанкционированный доступ к информации, связанной с прошлыми и будущими бронированиями.

По предварительным данным, речь идёт о контактной информации пользователей – именах, адресах электронной почты, номерах телефонов, а также деталях поездок. При этом в Booking.com подчёркивают, что финансовые данные клиентов, включая банковские реквизиты, затронуты не были.

На фоне инцидента специалисты фиксируют рост мошеннической активности. Злоумышленники используют полученные данные, чтобы выдавать себя за сотрудников отелей или службы поддержки. Под предлогом проблем с бронированием они пытаются убедить пользователей перевести деньги или предоставить дополнительную информацию.

Как отметил эксперт по безопасности компании Norton Луис Корронс, подобные схемы существовали и ранее, однако утечка делает их значительно опаснее. По его словам, доступ к реальным данным о поездках позволяет мошенникам действовать точнее – они могут указывать правильные даты, локации и контакты, из-за чего их сообщения выглядят как обычная коммуникация с сервисом, пишет издание.

В компании призвали пользователей сохранять осторожность и учитывать риски фишинга. В Booking.com напомнили, что сервис не запрашивает данные банковских карт и не требует переводов через электронную почту, мессенджеры или SMS.

Утечки данных - новые угрозы и предупреждения

Недавно Еврокомиссия предупредила об угрозе взлома всех паролей и систем шифрования до 2030 года в связи с развитием и совершенствованием суперкомпьютеров. Это создает риск масштабной кражи не только персональных данных, но и информации о банковских операциях, переписках и служебных документах госорганов.

Ранее компания NordPass опубликовала подборку наиболее ненадежных паролей прошлого года. Мировой рейтинг возглавляет комбинация "123456". На втором месте оказался пароль "admin", при этом в США он занимает первое место. Завершают список вариации последовательности "1234" и классическое слово "Password". Эксперты советуют пользователям более ответственно относиться к личной информации.

Вас также могут заинтересовать новости: