Вы точно ошибались: зачем на самом деле нужны отпечатки пальцев

Ученые выяснили, что отпечатки пальцев развились не для идентификации, а для улучшения хвата, чувствительности и выживания человека в естественной среде.

Отпечатки пальцев, которые сегодня ассоциируются с идентификацией и биометрией, на самом деле возникли не для этого. Как объясняют исследователи, их истинное назначение гораздо сложнее и связано с эволюцией, физикой и развитием человека еще до рождения, пишет Forbes.

Ученые отмечают, что отпечатки пальцев – это так называемые дермальные гребни, которые формируются еще на 10-й неделе беременности. Их уникальный узор возникает не как "запрограммированный" признак, а в результате физических процессов – давления и деформации тканей во время развития плода.

Интересно, что такие гребни есть только у приматов и коал – и возникли независимо друг от друга, что свидетельствует об их важной функции для выживания.

Видео дня

Исследователи выделяют несколько ключевых причин, почему эволюция "создала" отпечатки пальцев:

лучшее сцепление: гребни помогают регулировать влажность кожи, предотвращая скольжение и улучшая хват как на сухих, так и на влажных поверхностях;

повышенная чувствительность: они усиливают микровибрации при прикосновении, что позволяет точнее ощущать текстуру предметов;

помощь в передвижении: такая структура была особенно полезна для предков человека, которые жили на деревьях и нуждались в надежном контакте с ветвями.

Специалисты подчеркивают, что все эти функции работают вместе, обеспечивая человеку точные движения, чувствительность и контроль.

Современное использование отпечатков пальцев – в смартфонах или криминалистике – является лишь "побочным эффектом" эволюции. Их уникальность и стабильность сделали их идеальным инструментом для идентификации, хотя изначально они возникли совсем для других задач.

Вас также могут заинтересовать новости: