Украина получит сотни ракет для Patriot: Писториус назвал сроки

Украина сможет получить сотни управляемых ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot в течение следующих четырех лет. Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр обороны Германии Борис Писториус заявил на пресс-конференции по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (34-е заседание формата "Рамштайн").

Глава немецкого оборонного ведомства отметил, что укрепление противовоздушной обороны Украины остается главным приоритетом для Германии, поскольку речь идет о ежедневном спасении жизней.

"Таким образом, противовоздушная оборона является ключевым компонентом пакета поддержки, который мы вчера уже согласовали. В него вошли сотни управляемых ракет для "Пэтриотов", которые будут поставляться постепенно в течение следующих четырех лет. Более того, мы предоставим Украине дополнительные пусковые установки для систем противовоздушной обороны Iris-T", - подчеркнул Писториус.

Кроме того, он отметил, что Германия профинансирует производство в Украине дополнительных дальнобойных дронов (DeepStrike).

Также министр обороны Германии добавил, что "мы смотрим вперед". В частности, было решено совместно разрабатывать и производить ударные беспилотники среднего и дальнего радиуса действия.

Вместе с тем, будет происходить обмен боевой информацией в цифровом формате.

Кроме того, Писториус признал, что существует определенный дисбаланс в тех финансовых взносах, которые страны вносят в инициативу PURL с целью закупки оружия в США. Но на сегодняшний день выделено достаточно средств для этой инициативы и конкретных поставок дронов, ракет и других средств для Украины.

Ракеты для Patriot для Украины

Как сообщал УНИАН, 10 апреля президент Владимир Зеленский отметил, что Украина получила новую партию ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot. Украинские власти продолжают работать со всеми партнерами, чтобы пополнять запасы средств противовоздушной обороны.

В настоящее время существует обеспокоенность из-за быстрых темпов использования ракет-перехватчиков для систем Patriot, поскольку их производство не успевает за нынешними потребностями.

14 апреля Украина и Германия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. Речь идет о пакете оборонных договоренностей на общую сумму 4 млрд евро. Речь идет об укреплении ПВО, развитии дальнобойных возможностей и совместном производстве дронов. Германия профинансирует контракт на несколько сотен ракет для Patriot.

