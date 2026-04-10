Эксперты назвали сорта моркови, которые пользуются хорошей репутацией и популярны среди фермеров.

Апрель знаменует начало благоприятного периода для весенней посадки моркови. Но перед посевом семян сначала нужно определиться с сортом. Ведь в агромагазинах покупателям предлагаются сотни разновидностей, однако человеку без опыта выращивания невозможно определить, какие из них действительно вкусные.

Специалисты семейной фермы "МоркваФермы" рассказали эксклюзивно для УНИАН, какие сорта моркови в Украине считаются лучшими и какие условия выращивания следует обеспечить плодам, чтобы они выросли вкусными и крупными.

Какие лучшие сорта моркови для Украины в 2026 году

Выбор сорта моркови и любых других овощей в первую очередь зависит от ваших целей и условий выращивания, говорит фермерша.

"Один из наших любимых вариантов – сорт Наполи: это классическая оранжевая морковь, что отличается сочностью и сладким вкусом. Однако она больше подходит для быстрого потребления, ведь не предназначена для длительного хранения, так как быстро теряет влагу, сохнет", – ответила специалистка.

Важным фактором является также тип почвы. Поэтому выбор того, какой сорт моркови самый лучший, в первую очередь будет зависеть от вашей земли. Например, на легких участках лучше растут длинные и тонкие сорта, такие как Нантская морковь, тогда как на тяжелых, плотных почвах (таких как суглинок) хороший урожай дают более короткие и толстые сорта типа Шантане, поскольку им легче развиваться в плотной среде.

Если выбираете между сортами и гибридами, то гибриды обычно дают более стабильный урожай, обладают лучшими вкусовыми качествами и менее чувствительны к условиям выращивания.

Что касается лучших сортов для раннего урожая, по словам специалиста, в целом разница в сроках созревания между сортами не является критической, ведь этот овощ относится к культурам с относительно длительным периодом вегетации. Поэтому для получения более раннего результата важную роль играет не только выбор сорта, но и условия выращивания – в частности, утепление агроволокном или пленкой, которые помогают ускорить появление всходов.

Какой сорт моркови подходит для новичков

"В целом морковь не является прихотливой культурой. Основные факторы успеха в выращивании – это соответствие вашей почвы. Также не менее важны своевременный полив и защита от вредителей. Одна из главных сложностей – это начальный этап выращивания. Морковь всходит медленно (около 7-14 дней), поэтому важно, чтобы она опередила сорняки", – отметила эксперт.

"Еще стоит учитывать севооборот: морковь не рекомендуется высаживать на одном и том же месте несколько лет подряд. Это связано, прежде всего, с тем, что вредителей, которые любят этот корнеплод, в местах выращивания становится больше, а смена места может частично уберечь урожай от них. Во-вторых, овощ забирает определенное количество нутриентов из почвы и ему может понадобиться время на восстановление. В целом, все культуры впитывают из почвы полезные вещества, поэтому нужно постоянно добавлять компост или удобрения.", – пояснила фермерша.

Что касается климатических условий, морковь в целом достаточно устойчива к холоду и хорошо переносит кратковременные заморозки, однако молодые всходы уязвимы – на ранних этапах развития их лучше защищать, например, укрывать агроволокном.

Таким образом, нельзя дать универсального ответа о том, какие сорта моркови в Украине самые лучшие. Новичкам стоит ознакомиться с характеристиками сортов, упомянутых экспертами, и выбрать среди них наиболее подходящий для ваших огородных условий. А также не забывать правильно ухаживать за всходами.

Какой сорт моркови самый вкусный и самый сладкий

Сладость, прежде всего, определяется генетическими особенностями конкретного сорта. Для оценки этого показателя используется шкала Брикса – специальный индикатор, отображающий содержание растворимых сахаров в продукте. Этот показатель обычно указывается в описании сорта.

Среди самых сладких гибридов этого корнеплода фермерша выделила сорта Наполи и Нантская морковь, которые имеют мягкую сердцевину и высокое содержание сахаров. Кроме них, к сладким также относят сорта Шантане и Амстердамские.

Впрочем, однозначно назвать самые сладкие сорта моркови нельзя. Каждый из них будет хорош на вкус, если обеспечить правильные условия выращивания. В частности, очень важен умеренный, но своевременный полив.

Лучшие сорта моркови для зимнего хранения в Украине

Специалисты магазина "Яскрава Клумба" отмечают, что такое качество обычно демонстрируют позднеспелые разновидности. Они формируют более плотные корнеплоды, которые могут дольше не терять влагу и сохранять товарный вид. Обычно лучшие сорта моркови для зимнего хранения также долго не высыхают и не трескаются, оставаясь сочными в течение многих месяцев.

Среди таких можно обратить внимание на сорт Флакке. Его корнеплоды имеют удлиненную коническую форму, яркую оранжевую окраску и плотную структуру, благодаря чему хорошо переносят длительное хранение и при этом обладают сладким вкусом.

Не менее популярен гибрид Канада F1, который ценят за неприхотливость, отмечают специалисты. Его корнеплоды обычно имеют цилиндрическую форму и плотную мякоть, что также способствует длительному хранению. Еще 2 достойных внимания варианта – это Вита Лонга и Красный Великан.

