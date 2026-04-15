Украине мог помочь в создании ракеты 'Фламинго' один из оборонных гигантов Европы, - СМИ

Украинская крылатая ракета могла получить западную инерциальную систему навигации.

Компания MBDA, которая является лидером в Европе по разработке и производству ракетного вооружения, могла помогать украинскому производителю Fire Point разрабатывать и совершенствовать крылатую ракету FP-5 "Фламинго". Впервые она была представлена в прошлом году и уже сейчас производится и используется силами обороны Украины для атак по территории России. Об этом пишет Defense Express.

По данным Intelligence Online, украинская дальнобойная крылатая ракета FP-5 "Фламинго" может иметь ряд компонентов западного производства, схожих с теми, что есть у ракеты Storm Shadow/SCALP-EG, которая находится в арсенале компании MBDA и используется украинской армией.

Поэтому украинская крылатая ракета могла получить западную инерциальную систему навигации и устойчивые к помехам модули для навигации GPS. Однако самым главным является тот факт, что сотрудничество с MBDA могло стать важным, решающим фактором, благодаря которому компания Fire Point смогла в такие сжатые сроки разработать крылатую ракету, из-за чего украинские военные наращивают количество атак по территории России с помощью FP-5 "Фламинго".

"Ведь именно MBDA со своим колоссальным опытом могла положительно повлиять на то, что ракета уже на старте имела как можно меньше так называемых "детских болезней", как это часто случается с тем или иным новым образцом вооружения и что очень часто негативно сказывается на сроках разработки, запуска серийного производства и поставки в армию", - объясняют аналитики.

Когда речь идет о флагманском продукте компании, а именно крылатой ракете Storm Shadow, то это означает совершенный по современным меркам образец вооружения в своем классе, созданный с применением стелс-технологий, отмечают в Defense Express.

Однако, как говорят эксперты, главное здесь не это, а то, что ракета имеет идеальную систему наведения с учетом того, что она предназначена для прорыва систем противовоздушной обороны противника на малых высотах.

"Напомним, что система наведения ракеты Storm Shadow / SCALP-EG, помимо инерциальной и спутниковой, также оснащена системой DSMAC (Digital Scene Matching Area Correlator), которая позволяет во время полета сравнивать снимки местности с имеющимися в памяти эталонными изображениями. В довершение к этому ракета имеет тепловизионную головку самонаведения, которая позволяет поражать заложенную в память ракеты цель, а не бить просто в какую-то точку", - добавляют в материале.

Поэтому аналитики подчеркнули, что такую информацию следует воспринимать только положительно, ведь речь идет о наращивании качественных возможностей.

"Со стороны Defense Express отметим, что официально о сотрудничестве Fire Point и MBDA не сообщалось, но это вполне вероятное развитие событий, учитывая, что Украина имеет на вооружении ряд образцов продукции от этого европейского гиганта, а в 2024 году был подписан меморандум о сотрудничестве с "Укроборонпромом", - подытожили в издании.

Ранее издание National Defense Magazine писало, что Украина эффективнее США сбивает дешевые дроны. По словам экспертов, Украина довольно быстро поняла, что не может рассчитывать на устаревшие системы ПВО для противодействия этим массированным атакам РФ. Поэтому украинцы разработали дроны-перехватчики, стоимость которых составляет от 3 000 до 5 000 долларов.

В то же время Axios сообщил, что дуэт Великобритании и Украины выиграл в США конкурс на создание боевых дронов. Беспилотник-победитель был создан благодаря сотрудничеству с украинской компанией SkyFall, с которой Skycutter тесно сотрудничал в прошлом.

"Многие, на мой взгляд, предложили слишком сложные решения. Эти дроны похожи на механических ос", - высказался Винсент Гарднер, операционный директор компании Skycutter.

Вас также могут заинтересовать новости: