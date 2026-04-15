Вышел трейлер финала фэнтези-сериала 'Благие знамения'

Грандиозный финал сериала с Дэвидом Теннантом и Майклом Шином выйдет 13 мая 2026 года.

Стриминговый сервис Prime Video показал трейлер финального эпизода чорнокомедийного фэнтези-сериала "Благие знамения" (Good Omens).

В центре сюжета сериала, основанного на одноименном романе Терри Пратчетта и Нила Геймана – демон Кроули и ангел Азирафаил, которые настолько полюбили жизнь на Земле, что объединились, чтобы предотвратить приход Антихриста и финальную битву между Раем и Адом, угрожающие существованию Земли.

Главные роли в шоу исполнили Дэвид Теннант (сериалы "Доктор Кто", "Бродчорч", "Джессика Джонс") и Майкл Шин (франшиза "Другой мир", "Фрост против Никсона", "Ночные звери").

Напомним, первый сезон сериала "Благие знамения" вышел еще в 2019 году и получил в основном положительные отзывы. Впрочем, понадобилось целых два года на то, чтобы создатели шоу объявили о его продолжении, и еще два года на его выпуск летом 2023 года.

В декабре 2023 года стало известно о продлении сериала на третий сезон, однако в сентября 2024 года работа застопорилась на фоне обвинений в адрес его создателя Нила Геймана в сексуальном насилии. Вскоре писатель добровольно покинул проект, а студия объявила о планах снять вместо полноценного третьего сезона один 90-минутный финальный эпизод.

Вас также могут заинтересовать новости: