Россия нацелилась на четыре города-крепости на востоке Украины: детали от ISW

Россия стремится захватить пояс городов-крепостей на Донбассе. Речь идет о Константиновке, Дружковке, Славянске и Краматорске Донецкой области.

Эта линия является основой обороны Украины на востоке, отмечает Институт изучения войны (ISW). По мнению аналитиков, захватить всю Донецкую область военным путем в 2026 году Россия не сможет, и этому есть ряд причин.

В отчете сказано, что сейчас под контролем Украины находится 19% территории Донецкой области. За последние 11 лет были потрачены огромные ресурсы на укрепление оборонной инфраструктуры в вышеупомянутых городах и вокруг них. С военной точки зрения, этот пояс крепостей оптимален для обороны почти по всем географическим и топографическим характеристикам. А опыт боев за последние годы показал, что попытки РФ захватить городскую застройку обходятся врагу довольно дорого.

"Высокие потери, которые Россия понесла в битве за Бахмут или в кампании за захват Покровска, побледнеют по сравнению с теми, которые ей придется понести, чтобы захватить города-крепости – если вообще предполагать, что российские силы достигнут успеха", – утверждают в ISW.

Потеря контроля над поясом городов-крепостей требовала бы от Украины обустраивать новые укрепления на юге Харьковской и на востоке Днепропетровской области. Но сама специфика этой местности плохо подходит для оборонительных действий. Если бы Россия получила контроль над ключевыми городами в Донецкой области, то заняла бы выгодные позиции для развития дальнейшего наступления.

В ISW отмечают, что именно поэтому на переговорах РФ настаивает на том, чтобы Украина отдала критически важную территорию без боя. Военным же путем РФ вряд ли сможет достичь цели в ближайшее время. Даже если преположить, что обстоятельства будут играть на руку армии России, достичь поставленной задачи она сможет не раньше 2027-2028 года – при условии, что международная поддержка Украины сохранится.

Аналитики добавили, что в 2025 году оккупанты захватывали в среднем 15 кв. км в день. За первые три месяца 2026 года показатели снизились – противник продвигался в среднем на 5,5 кв. км за сутки.

Немецкое издание Welt пишет, что наступление РФ на фронте захлебнулось, и уже в этом году может наступить переломный момент в войне. Аналитики считают, что с учетом нынешних темпов наступления оккупантам может потребоваться еще несколько лет, чтобы захватить всю Донецкую область.

Тем временем проект DeepState информирует, что армия РФ практически оккупировала Гришино Донецкой области. Кроме того, враг хочет "дожать" Мирноград.

