Такой орнамент уже несколько лет остается на пике популярности.

В конце этой недели, 12 апреля, для украинцев наступит Пасха 2026, а это значит, что хозяйки уже вовсю ищут рецепты традиционной выпечки и думают, как покрасить яйца на Пасху, чтобы принести в храм красивые угощения. Мраморные яйца в луковой шелухе - один из самых популярных орнаментов. Рассказываем, как сделать такие.

Как покрасить мраморные яйца - лайфхак от украинки

Девушка под ником Таня Будченко показала на своем YouTube канале, как сделать мраморные яйца на Пасху по методу ее бабушки. Автор видео объяснила, что никакой "химии" не нужно - все ингредиенты натуральные и доступные.

Она пошагово показала, как покрасить мраморные яйца самостоятельно дома. Сначала девушка предлагает подготовить куриный продукт - для этого нужно налить в миску обычную воду и растворить в ней столовую ложку соли. Поместить яйца в полученный раствор, а затем тщательно отмыть от остатков грязи и жира. Дополнительно можно протереть яйца полотенцем, чтобы окончательно избавиться от всех ненужных загрязнений и отполировать поверхность скорлупы.

Яйца мраморные на Пасху Таня Будченко делает из шелухи двух видов - от обычного репчатого и красного лука, поэтому ее нужно подготовить заранее. Затем осторожно мелко нарезать шелуху ножницами. Также необходимо отрезать несколько кусков обычного бинта или марли. Следующий шаг - взять сырое яйцо, опустить его в холодную воду, обвалять в измельченной луковой шелухе, разместить на кусочке марли или бинта и сделать мешочек, завязав его ниткой, резинкой для волос или чем-нибудь другим, что будет под рукой.

Таким же образом поступить со всеми остальными яйцами, а "хвостик" от бинта обрезать ножницами. Выложить все куриные продукты в мешочках в кастрюлю, в которой вы будете варить яйца.

ВАЖНО: автор видео рекомендует для варки использовать какую-нибудь старую кастрюлю, которую вам не жалко, так как как окрасить яйца в мраморный цвет получится только с помощью зеленки, и она может изменить оттенок материала, из которого сделана емкость.

Когда все яйца будут размещены в кастрюле, нужно залить их холодной водой, добавить чайную ложку соли и 20 мл. обычной зеленки. Варить угощение на Пасху после закипания 10 минут, а потом переложить яйца в холодную воду и оставить их в таком состоянии до полного остывания. Когда это произойдет, украинка советует надеть перчатки, взять ножницы, срезать с яиц марлю (бинт) и осторожно стереть кусочки луковой шелухи.

Для того, чтобы мраморные яйца в шелухе и зеленке блестели, Таня Будченко использует обычное растительное масло - им нужно смочить салфетку и протереть яйца, тогда они будут гладкими, блестящими и с оригинальным орнаментом разных оттенков.

Вас также могут заинтересовать новости: