Хорошие родители стареют быстрее: исследование на животных выявило интересную закономерность

По словам ученых, все живые организмы располагают ограниченными ресурсами и вынуждены распределять их между конкурирующими потребностями.

Хорошие родители живут меньше - по крайней мере, в мире животных, пишет Spiegel. Речь идет о том, что современные родители все чаще испытывают истощение, в частности из-за того, что больше вкладываются в воспитание потомства.

Как показывает новое исследование, такое поведение действительно приносит пользу виду в целом, однако сами родители расплачиваются за это сокращением продолжительности жизни.

"Быть родителями - одна из самых сложных задач, особенно если выполнять ее добросовестно. Это подтверждают результаты исследования в животном мире: птицы, которые тратят больше энергии на потомство, быстрее стареют и раньше умирают. По словам ученых, эти выводы подтверждают базовую эволюционную теорию - значительные инвестиции в размножение неизбежно ведут к ускоренному старению и сокращению продолжительности жизни", - говорится в статье.

Как объяснила автор исследования Барбара Циррен из Университета Эксетера, все живые организмы имеют ограниченные ресурсы и вынуждены распределять их между конкурирующими потребностями. Эволюционная теория предполагает, что существует прямая связь между затратами на размножение и старением: энергию можно направить либо на потомство, либо на поддержание собственного организма, и всегда приходится идти на компромисс.

Подтверждением этого стала, в частности, экспериментальная работа с японскими перепелами (Coturnix japonica). Исследователи обнаружили, что существуют значительные генетические различия в уровне инвестиций в размножение и скорости старения, и эти характеристики взаимосвязаны и могут быстро меняться.

В случае японских перепелов основная "родительская инвестиция" приходится не на уход после вылупления, а на ресурсы, вложенные в яйцо: птенцы из более крупных яиц имеют больше шансов на выживание. Ученые разделили птиц на две группы - тех, кто нес более крупные яйца, и тех, кто нес более мелкие, и в течение нескольких поколений отбирали для размножения самок с соответствующими характеристиками.

Результаты показали, что самки, откладывавшие большие яйца, жили в среднем 595 дней, тогда как те, что несли меньшие яйца - около 770 дней. Разница объясняется не базовым уровнем смертности, а именно ускоренным старением у птиц, которые инвестировали больше ресурсов в потомство.

