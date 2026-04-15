Мадяр подтвердил поражение завода авиатоплива в глубоком тылу РФ (видео)

Речь идет о нефтехимзаводе в Стерлитамаке.

Удары по российскому нефтехимзаводу в Стерлитамаке (Башкортостан) подтверждают, что расстояние в 1500 километров вглубь РФ доступно для украинских дронов. Об этом в Facebook написал командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр).

По его словам, речь идет не просто об ударах по объекту военно-промышленного комплекса врага, а о том, чтобы "выжечь саму иллюзию безопасности в отношении глубины вражеского тыла". "1500 км вглубь болот – это не о защите. О времени полета свободолюбивой украинской Птицы", – отметил Мадяр.

Он сообщил, что поражено предприятие, производящее, в частности, авиатопливо для самолетов, сбрасывающих КАБы на украинскую землю.

"Немного диеты для носителей КАБ. Нефтехимзавод в Стерлитамаке (Башкортостан) – производитель авиатоплива, присадок для авиационного керосина и единственный в РФ производитель неодимовых синтетических каучуков, немного поврежден 15 апреля Птицами 1-го отряда Сил беспилотных систем", – написал Мадяр.

Также он разместил видео ударов украинских дронов по предприятию, где видно, что есть попадания и поднимается огонь. Маляр пояснил, что удары нанесены по АО "Стерлитамакский нефтехимический завод", который входит в группу компаний "Росхим" и производит каучуки, фенольные антиоксиданты, полимерные материалы для военной техники и других объектов оборонного назначения.

Атака на Стерлитамак

Как сообщал УНИАН, ранним утром 15 апреля украинские дроны нанесли удар по заводу в городе Стерлитамак, что в республике Башкортостан РФ. На многочисленных видео, которые распространяли российские СМИ, виден пролет беспилотников, а впоследствии дым от масштабного пожара.

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров подтвердил атаку БПЛА. По его словам, несколько беспилотников были сбиты над промышленной зоной Стерлитамака и "обломки упали на территорию одного из предприятий".

